Bulaşıcı hastalıklar tüm nüfusu tehdit ediyor

7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde yaşanan katliamlar, bölge halkını Gazze içerisinde bir yerden başka bir yere göç etmeye zorluyor. Gazze’nin tamamını bombalayan İşgalciler, alt yapı sistemlerini hedef alarak bölgedeki sivillerin temiz suya ulaşımını neredeyse imkansız hale getiriyor. Öte yandan kitlesel olarak göçe zorlanan Gazzeliler, elverişli yaşam koşulları olmadığı ve gıda eksikliği yaşadıkları için pek çok bulaşıcı hastalıklarla boğuşuyor. Gazze Şeridi Hükümet Medya Ofisi verilerine göre olumsuz koşullardan dolayı Gazze Şeridi’nde 1 milyon 737 bin 524 kişi bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediyor. Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hülya Çaşkurlu, yapılan araştırmaya göre 2022'ye göre Gazzeli çocukların bulaşıcı hastalıklara 23 kat daha fazla maruz kaldığını belirtti. Bölgede temiz suya ulaşmak bir hayli güç olurken kirli suları tüketen siviller kızamık, uyuz, ishal ve Hepatit A vakalarını büyük oranda artırdı.
Bulaşıcı hastalıklardan en çok 5 yaş altındaki çocukların etkilendiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Hülya Çaşkurlu, “Gazze’de temiz su ve gıdaya ulaşılamadığı için mide ve bağırsakl hastalıkları, kızamık, uyuz, su çiçeği gibi hastalıklarla çok sık karşılaşılıyor. Bulaşıcı hastalıklardan 5 yaş altındaki çocuklar daha fazla etkileniyor. Yapılan araştırmalara göre 2022 yılına göre Gazzeli çocukların bulaşıcı hastalıklara 23 kat daha fazla maruz kaldığı saptandı. Bölgede temiz suyun olmaması kızamık vakaları ve pis suların içerisindeki virüslerden kaynaklı çocuk felçleri gözlemleniyor. Tüberküloz (verem) vakaları da artış gösteriyor” ifadelerini kullandı. Bağışıklık sistemleri daha zayıf olduğu için kadınların ve çocukların bulaşıcı hastalıklar sonucunda ölümle karşılaştıklarını belirten Çaşkurlu, Gazze'deki doktorların örnek olacak şekilde görevlerini icra ettiklerini belirterek, fedakarca çalışmalarının dünyaya örnek olduğunu kaydetti.