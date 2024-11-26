Bulaşıcı hastalıklar tüm nüfusu tehdit ediyor

7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde yaşanan katliamlar, bölge halkını Gazze içerisinde bir yerden başka bir yere göç etmeye zorluyor. Gazze’nin tamamını bombalayan İşgalciler, alt yapı sistemlerini hedef alarak bölgedeki sivillerin temiz suya ulaşımını neredeyse imkansız hale getiriyor. Öte yandan kitlesel olarak göçe zorlanan Gazzeliler, elverişli yaşam koşulları olmadığı ve gıda eksikliği yaşadıkları için pek çok bulaşıcı hastalıklarla boğuşuyor. Gazze Şeridi Hükümet Medya Ofisi verilerine göre olumsuz koşullardan dolayı Gazze Şeridi’nde 1 milyon 737 bin 524 kişi bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediyor. Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hülya Çaşkurlu, yapılan araştırmaya göre 2022'ye göre Gazzeli çocukların bulaşıcı hastalıklara 23 kat daha fazla maruz kaldığını belirtti. Bölgede temiz suya ulaşmak bir hayli güç olurken kirli suları tüketen siviller kızamık, uyuz, ishal ve Hepatit A vakalarını büyük oranda artırdı.