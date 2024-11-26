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Katil İsrail Gazze'deki sığınma merkezine saldırdı: 9 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail Gazze'deki sığınma merkezine saldırdı: 9 Filistinli hayatını kaybetti

16:0626/11/2024, Salı
AA
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Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneydoğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Zeytun Mahallesi'nde zorla yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı Hürriyet Okulu İsrail tarafından hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

#Gazze
#Hürriyet
#İsrail

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