Katil İsrail Gazze'deki sığınma merkezine saldırdı: 9 Filistinli hayatını kaybetti

Zeytun Mahallesi'nde zorla yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı Hürriyet Okulu İsrail tarafından hedef alındı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
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