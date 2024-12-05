Kıbrıs'ta tehlikeli hamle: İsrail'den Demir Kubbe sevkiyatı

Güney Kıbrıs yönetimi daha önce Demir Kubbe siparişinin, eski Rus yapımı TOR ve BUK hava savunma sistemlerinin yerini alması için yapılan bir modernizasyon çabası olduğunu savunurken, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırma kararını uzatması ve Batılı ülkelerle geliştirilen askeri iş birliği GKRY'nin silahlanma faaliyetlerini arttırıyor.