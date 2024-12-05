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Kıbrıs'ta tehlikeli hamle: İsrail'den Demir Kubbe sevkiyatı

Kıbrıs'ta tehlikeli hamle: İsrail'den Demir Kubbe sevkiyatı

10:475/12/2024, Perşembe
IHA
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Güney Kıbrıs, İsrail tarafından üretilen Demir Kubbe hava savunma sisteminin ilk partisinin teslimatını gerçekleştirdi.
Güney Kıbrıs, İsrail tarafından üretilen Demir Kubbe hava savunma sisteminin ilk partisinin teslimatını gerçekleştirdi.

Güney Kıbrıs, İsrail yapımı Demir Kubbe hava savunma sisteminin ilk teslimatını aldı. Ayrıca Fransa'dan savaş helikopterlerinin yakında teslim edileceği belirtilirken, T-80 tanklarının yerine yeni tank alımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
'nin (GKRY) silahlanma faaliyetleri sürüyor. Rum yerel medyası, Güney Kıbrıs'ın İsrail yapımı
Demir Kubbe
hava savunma sisteminin ilk partisini teslim aldığını duyurdu.

Güney Kıbrıs yönetimi daha önce Demir Kubbe siparişinin, eski Rus yapımı TOR ve BUK hava savunma sistemlerinin yerini alması için yapılan bir modernizasyon çabası olduğunu savunurken, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırma kararını uzatması ve Batılı ülkelerle geliştirilen askeri iş birliği GKRY'nin silahlanma faaliyetlerini arttırıyor.



Rum tarafı gerilimi tırmandırıyor


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) adanın güneyindeki silahlanma hamlesini, Kıbrıs sorununu çözmek için sürdürülen "diplomatik çabaları baltalayan bir girişim" olarak değerlendiriyor.


İsrail ile ortak tatbikatlar düzenlenmesi ve F-16 savaş uçaklarına karşı sistemlerin test edilmesi, Güney Kıbrıs'ın yalnızca savunma değil, bölgesel üstünlük sağlamayı hedeflediğini ortaya koyuyor.

KKTC'li yetkililer, söz konusu hamlenin Rum tarafının barış söylemlerini çelişkiye düşürdüğünü ve bölgedeki tansiyonu artırdığını belirtiyor.


Güney Kıbrıs'ın Fransa'dan da savaş helikopterlerin yakın zamanda teslim alması beklenirken, Rus T-80 tanklarının yerine yeni tankların satın alınmasına yönelik prosedürler de sürüyor.



#İsrail
#Güney Kıbrıs
#Demir Kubbe

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