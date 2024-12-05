Kıbrıs'ta tehlikeli hamle: İsrail'den Demir Kubbe sevkiyatı

Güney Kıbrıs, İsrail yapımı Demir Kubbe hava savunma sisteminin ilk teslimatını aldı. Ayrıca Fransa'dan savaş helikopterlerinin yakında teslim edileceği belirtilirken, T-80 tanklarının yerine yeni tank alımı için çalışmalarını sürdürüyor.
Güney Kıbrıs yönetimi daha önce Demir Kubbe siparişinin, eski Rus yapımı TOR ve BUK hava savunma sistemlerinin yerini alması için yapılan bir modernizasyon çabası olduğunu savunurken, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırma kararını uzatması ve Batılı ülkelerle geliştirilen askeri iş birliği GKRY'nin silahlanma faaliyetlerini arttırıyor.
Rum tarafı gerilimi tırmandırıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) adanın güneyindeki silahlanma hamlesini, Kıbrıs sorununu çözmek için sürdürülen "diplomatik çabaları baltalayan bir girişim" olarak değerlendiriyor.
KKTC'li yetkililer, söz konusu hamlenin Rum tarafının barış söylemlerini çelişkiye düşürdüğünü ve bölgedeki tansiyonu artırdığını belirtiyor.
Güney Kıbrıs'ın Fransa'dan da savaş helikopterlerin yakın zamanda teslim alması beklenirken, Rus T-80 tanklarının yerine yeni tankların satın alınmasına yönelik prosedürler de sürüyor.