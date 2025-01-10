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Trump Putin ile görüşeceklerini duyurdu

Trump Putin ile görüşeceklerini duyurdu

09:2310/01/2025, Cuma
DHA
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Trump, "Putin benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz" dedi.
Trump, "Putin benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz" dedi.

DonaldTrump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ve bu görüşmenin 'ayarlandığını' söyledi.

Donald Trump yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşme arzusunu dile getirdiğini ve tarafların böyle bir toplantıya hazırlandığını söyledi. Aynı zamanda kendisi, Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bir görüşme olasılığı sorulduğunda Trump, bunun daha sonra belirleneceğini söyledi.



#Donald Trump
#Vladimir Putin
#ABD
#Rusya

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