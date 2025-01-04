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Trump için kritik an: Dünya gündemindeki dava karara bağlanıyor

Trump için kritik an: Dünya gündemindeki dava karara bağlanıyor

09:154/01/2025, Cumartesi
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Trump, Stormy Daniels'e 2016 seçimlerinde yasa dışı "sus payı" ödendiği iddiasıyla suçlanmıştı.
Trump, Stormy Daniels'e 2016 seçimlerinde yasa dışı "sus payı" ödendiği iddiasıyla suçlanmıştı.

New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasında cezanın 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada verileceğini duyurdu.

New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasında cezanın 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada verileceğini duyurdu.


Merchan, Trump'ın duruşmaya sanal ortamda veya bizzat katılabileceğini belirtti.


Yargıç Merchan, yayımladığı yazılı kararında "Sadece bu meseleye kesin bir çözüm getirilerek adaletin çıkarları gözetileceğini" kaydederek, Trump'ın 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada cezasının belirleneceğini bildirdi.


Merchan, kararda, hapis cezası yerine Trump’a bir daha tutuklanmaması durumunda davanın düşürülmesini öngören koşullu tahliye cezası vereceğini ima etti.


Yargıç Merchan'ın bu kararı, 20 Ocak’ta devir teslim töreni ile Beyaz Saray’a çıkacak olan Trump’ın ağır suçlardan hüküm giyerek göreve başlayan ilk başkan olma yolunda olduğu şeklinde değerlendirildi.


Trump'ın avukatları, 4 Aralık 2024'te Yargıç Merchan'a resmi başvuruda bulunarak müvekkilleri aleyhindeki davanın düşürülmesi gerektiğini belirtmişti.


Ancak Merchan, seçilmiş başkanın davasının düşürülmesi başvurusunu reddederek Trump'ın sus payı mahkumiyetinin geçerli olduğuna hükmetmişti.



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