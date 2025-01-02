Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump ABD'deki saldırıları değerlendirdi: "Ülkemiz dünyada alay konusu oldu"

Trump ABD'deki saldırıları değerlendirdi: "Ülkemiz dünyada alay konusu oldu"

09:592/01/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Trump, ABD'de meydana gelen saldırıları Biden yönetiminin 'beceriksizliğine' bağladı.
Trump, ABD'de meydana gelen saldırıları Biden yönetiminin 'beceriksizliğine' bağladı.

Donald Trump, ABD'nin "tüm dünyanın alay konusu haline geldiğini" söyleyerek, ülkede yaşanan saldırıları "sınır sorunu ve zayıf liderliğe" bağladı.

Trump, sosyal medya hesabından ABD'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Geçtiğimiz gece Bourbon Caddesi'nde bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 10 kişi ölmüşü.

Demokratların ve yetkililerin görevlerini yerine getirmediğini ifade eden Trump, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur." dedi. Trump, "Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar." ifadelerine yer vererek, Joe Biden yönetimini suçladı.



2025'in ilk saldırısı

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.



#ABD
#Biden
#saldırı
#Trump
#Truth Social

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akşam Ezan Saatleri ve İftar Vakitleri (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya)