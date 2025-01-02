Trump ABD'deki saldırıları değerlendirdi: "Ülkemiz dünyada alay konusu oldu"

Donald Trump, ABD'nin "tüm dünyanın alay konusu haline geldiğini" söyleyerek, ülkede yaşanan saldırıları "sınır sorunu ve zayıf liderliğe" bağladı.
Trump, sosyal medya hesabından ABD'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Demokratların ve yetkililerin görevlerini yerine getirmediğini ifade eden Trump, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur." dedi. Trump, "Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar." ifadelerine yer vererek, Joe Biden yönetimini suçladı.
2025'in ilk saldırısı
New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.