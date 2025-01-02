Trump ABD'deki saldırıları değerlendirdi: "Ülkemiz dünyada alay konusu oldu"

Demokratların ve yetkililerin görevlerini yerine getirmediğini ifade eden Trump, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur." dedi. Trump, "Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar." ifadelerine yer vererek, Joe Biden yönetimini suçladı.