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ABD İran ve Rusya'yı 'ABD seçimlerine müdahale' ile suçlayarak yaptırım uyguladı

ABD İran ve Rusya'yı 'ABD seçimlerine müdahale' ile suçlayarak yaptırım uyguladı

09:501/01/2025, Çarşamba
DHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya ile bağlantılı gruplara 2024 ABD seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlayarak yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya'yı 2024 ABD seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlayarak yaptırım uyguladığını açıkladı.


Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı ‘Bilişsel Tasarım Üretim Merkezi' ile Rusya merkezli ‘Jeopolitik Uzmanlık Merkezi' ve başkanı Valery Korovin'in yaptırım listesine alındığı belirtildi. Yaptırım uygulanan grupların 2024 ABD Başkanlık Seçimlerine müdahil oldukları, seçim sürecini baltalamaya ve sosyo-politik gerilimi tetiklemeye çalıştıkları ifade edildi.


ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Bradley Smith, "İran ve Rusya hükümetleri seçim süreçlerimizi ve kurumlarımızı hedef almış, hedefli dezenformasyon kampanyaları yoluyla ABD halkını bölmeye çalışmışlardır. ABD, demokrasimizi baltalamak isteyen düşmanlara karşı tetikte olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.


#ABD
#İran
#Rusya

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