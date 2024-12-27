Bir 'Dost ateşi vakası' daha: ABD Kızıldeniz'de 'yanlışlıkla' kendi savaş uçağını düşürdü

ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçaklarından birini "yanlışlıkla" düşürdüğünü, uçaktaki iki pilotun da fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğunu bildirdi.
NBC News'ün haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) olaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, Kızıldeniz'de "USS Harry S. Truman" uçak gemisinde operasyon yürütülürken "USS Gettysburg" kruvazöründen "F/A-18" savaş uçağına "yanlışlıkla" ateş açıldı.
Uçaktaki iki pilot, fırlatma koltuğu sistemiyle kurtuldu ancak tahliye sırasında biri hafif yaralandı. Olayın "dost ateşi vakası" olarak değerlendirildiği duyuruldu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de Husilere ait bir füze deposu ile komuta ve kontrol merkezine yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.