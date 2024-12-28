ABD Çinli hackerların hedefinde: Beyaz Saray harekete geçti

Çinli siber saldırganların, "Salt Typhoon" adı verilen büyük siber saldırıda, aralarında Verizon, AT&T ve Lumen gibi büyük servis sağlayıcılarının da olduğu 8 Amerikan telekom şirketini hedef aldığı açıklanmıştı.

Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) tarafından soruşturma başlatılırken, bu kurumların Microsoft ve Google gibi şirketlerle çalıştığı kaydedilmişti.