Kremlin'den 'Putin Trump görüşmesi' açıklaması: Memnuniyetle karşılarız

“Bu konuda henüz herhangi bir talep olmadı. Trump'ın göreve başlamasını beklemek daha doğru olur. Ancak Trump'ın göreve başladıktan sonra en üst düzeyde temasları yeniden başlatma yönündeki siyasi iradesi değişmezse elbette Putin, bunu memnuniyetle karşılayacak”