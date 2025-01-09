Trump'tan Hamas'a ateşkes dayatması

Trump, Meksika Körfezi’ne ilişkin de dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Hem Kanada hem de Meksika’ya ‘gereksiz yere’ açık verdiklerini belirten Trump, bu iki ülkeyle de ekonomik ilişkileri gözden geçireceğini söyledi ve “Pek çok bölgeyi kapsayan güzel bir halka şeklindeki Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz. Bence güzel ve uygun bir isim” dedi. Joe Biden yönetiminin Meksika’daki trilyonlarca dolar değerindeki Amerikan varlıklarını kullanmadığını, bu varlıkların esasen ABD’ye ait olduğunu iddia eden Trump, “Meksika ile büyük bir ticaret açığımız var ve Meksika’ya çok yardım ediyoruz. Meksika aslında karteller tarafından yönetiliyor ve bunun olmasına izin verilemez” ifadelerini kullandı.