Trump'tan Hamas'a ateşkes dayatması

Trump, Gazze’de ateşkes sağlanması için ekibini görevlendirdi. Ancak Trump, 50 bin kişiyi katleden soykırımcı İsrail'i değil, elinde 50 rehine tutan Hamas’ı hedef aldı. Trump, “Hamas elindeki rehineleri 20 Ocak’a kadar bırakmazsa kıyamet kopacak. Bu, Hamas için iyi olmayacak, açıkçası hiç kimse için de iyi olmayacak” dedi.
20 Ocak itibarıyla yemin ederek görevine başlayacak olan ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, bu süreden önce Gazze’de ateşkes sağlanması için Hamas'a baskı yapıyor. Önceki gün başkanlığı tescillenen Trump, Florida'daki Mar-a-Lago Malikanesi'nde basın toplantısı düzenledi. Burada Hamas’ı tehdit eden Trump, 20 Ocak’tan önce ateşkesi kabul etmezlerse onlara kıyameti yaşatacağını söyledi. Trump’ın Ortadoğu elçisi Steve Witkoff’da Doha’ya giderek ateşkes müzakerelerine katılacağını duyurdu. Bugüne kadar ateşkese yanaşmayarak bölgedeki Filistinlilerin zorunlu göç ettirilmesini savunan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 6 haftalık bir ateşkesin görüşüldüğünü belirtti.
REHİNELERİ VERMEZSE KIYAMET KOPACAKAMIŞ!
Basın toplantısında Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili konuşan Trump, Hamas'ı tehdit ederek baskı altına almaya çalıştı. Trump, "Hamas elindeki rehineleri 20 Ocak'a kadar bırakmazsa kıyamet kopacak" ifadelerini kullandı. Filistinli direniş grubunun ateşkesi kabul etmesi için son şansı olduğuna işaret eden Trump, "Bu Hamas için iyi olmayacak, açıkçası hiç kimse için de iyi olmayacak" dedi.
HAMAS'TAN YANIT GECİKMEDİ
Trump'ın bu tehdidine Hamas'tan yanıt gecikmedi. Üst düzey yetkililerinden Usame Hamdan ateşkes ve esir takası anlaşmasını baltalayan tarafın İsrail olduğunu vurgulayarak "Trump daha disiplinli ve diplomatik açıklamalar yapmalı" dedi. Katar'daki yürütülen son müzakere turuna ilişkin ayrıntı vermeyeceğini söyleyen Hamdan, Hamas'ın "Gazze'ye yönelik saldırganlığın tamamen sona erdirilmesi ve İsrail'in işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmesi" şartlarını yineledi.
6 HAFTALIK ATEŞKES İDDİASI
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail yönetiminin Gazze'de Hamas'ın esir isimlerini içeren listeyi paylaşması karşılığında 6 haftalık bir ateşkes ilan edeceğine dair haberler aldıklarını söyleyerek, "Eğer haberler doğruysa bu bizim iflasımız anlamına geliyor" dedi. Arap medyası, İsrail’in hayatta kalan esirlerin yer isim listesi karşılığında İsrail’in 6 haftalık bir ateşkesi görüştüğünü yazmıştı. İsrail medyası ise görüşmelerin önce birkaç hafta sürecek bir ateşkes, ardından esir takası, sonrasında ise İsrail’in çekilmesinin istişare edildiğini yazmıştı.
WITKOFF GÖRÜŞMELERE KATILACAK
ABD’de seçilmiş Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ile rehine anlaşmasının tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek bu hafta Katar’ı ziyaret edeceğini duyurdu. Witkoff, “Yemin törenine kadar Başkan adına açıklayabileceğimiz güzel şeyler olacağını umuyorum” dedi. Katar’ın başkenti Doha’ya giden Witkoff, tarafların ilerleme kaydettiğini ancak anlaşmanın henüz gerçekleşmediğini kaydetti. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed Al-Ansari, anlaşmaya varılması halinde resmi olarak duyurulacağını ifade etti.
Panama ve Grönland’a asker gönderebilir
- Trump, konuşmasının başka bir bölümünde, Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceğini ima ederek, "Bu ikisi hakkında size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var" dedi. Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha, basına yaptığı açıklamada, Panama Kanalı'nın ülkesinin tam egemenlik mücadelesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih" ifadesini kullandı. Acha, "Kanalımızın egemenliği müzakere edilemez. Kanalı kontrol eden tek güç Panama'dır ve öyle olmaya devam edecektir." dedi. Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise, "Grönland'ın geleceği Grönland'da belirlenecektir" dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Trump’u "Sınırların dokunulmazlığı ilkesi, ister doğuda ister batıda olsun, her ülke için geçerlidir" ifadesiyle eleştirirken, AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper “Devletlerin egemenliğine say duyulmalı" çıkışı geldi. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise Grönland'ın "satılık olmadığını" söyledi.
Meksika Körfezi'ni Amerikan Körfezi yaptı
- Trump, Meksika Körfezi’ne ilişkin de dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Hem Kanada hem de Meksika’ya ‘gereksiz yere’ açık verdiklerini belirten Trump, bu iki ülkeyle de ekonomik ilişkileri gözden geçireceğini söyledi ve “Pek çok bölgeyi kapsayan güzel bir halka şeklindeki Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz. Bence güzel ve uygun bir isim” dedi. Joe Biden yönetiminin Meksika’daki trilyonlarca dolar değerindeki Amerikan varlıklarını kullanmadığını, bu varlıkların esasen ABD’ye ait olduğunu iddia eden Trump, “Meksika ile büyük bir ticaret açığımız var ve Meksika’ya çok yardım ediyoruz. Meksika aslında karteller tarafından yönetiliyor ve bunun olmasına izin verilemez” ifadelerini kullandı.
Ortadoğu’daki kaosu Netanyahu planladı
- ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Irak ve Suriye'deki savaşları organize ettiğini ilan eden bir video yayımladı. Trump, yaptığı paylaşımda ünlü ekonomist Profesör Jeffrey Sachs'ın görüşlerine yer verdi. Suriye ve Irak'taki savaştan Netanyahu'nun sorumlu olduğunu belirten Sachs, "O, bizi bitmeyen savaşlara sürüklediği için derin karan-lık bir ... çocuğu." diyerek Netanyahu'ya küfür etti. Sachs, Netanyahu'nun bugün bile ABD'yi İran'la savaşa sokmak için çalıştığını belirtti. ABD yönetimini İsrail'in çıkarlarına hizmet etmekle suçlayan Sachs'ın konuşmasına yer veren Trump paylaşımında CIA'in yurt dışındaki hükümetleri devirdiğine vurgu yaparak, "Bunu %100 Amerika'da da yapıyorlar" diye konuştu.
Kanada'yı haritadan sildi
- ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, dünkü basın toplantısında Kanada'nın kendilerine muhtaç olduğunu savunarak, "Kanada'nın (ABD'ye ait) bir eyalet olması gerekiyor" dedi. Toplantı sonrası Trump, Truth Social’da Kanada'nın ABD'nin parçası olduğu harita paylaştı. Kanada'da istifa ettiğini duyuran Başbakan Justin Trudeau, ülkesinin ABD'ye katılmasının "en ufak bir ihtimali olmadığını" kaydetti.