ABD'deki patlamada ChatGPT detayı: Bomba düzeneğine yardım etmiş

ABD basınındaki haberlere göre, Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında, Livelsberger'in saldırıyı planlamak için ChatGPT'den faydalandığını açıkladı.

ChatGPT'den bomba yardımı

Şerif Yardımcısı Dori Koren, Livelsberger'in ChatGPT'yi kullanarak operasyon için gereken patlayıcı miktarını ve havai fişek satın alabileceği yerleri araştırdığını belirterek, havai fişeklerin patlayıcı potansiyelini de öğrendiğini ifade etti.

ABD'deki ilk vaka

McMahill, ChatGPT'nin kullanılmasının yarattığı endişeye ilişkin bir soruya, "Yapay zekanın bir noktada hayatımızın her alanında oyunun kurallarını değiştireceğini biliyorduk. Sanırım bu, ABD topraklarında ChatGPT'nin bir bireyin bir (patlayıcı) cihazı kurmasına yardımcı olmak ve bilgi edinmek için kullanıldığı ilk olay.” dedi.

Bunun, kendileri için endişe verici olduğunu söyleyen McMahill, "Ancak aynı zamanda ülke genelindeki kolluk kuvvetleri ve diğer birimlerle paylaşmamız gereken öğretici bir olay." diye konuştu.

Emniyet yetkilileri, ChatGPT'nin patlayıcılar veya ateşli silahlarla ilgili sağladığı spesifik bilgileri açıklamadı. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yapay zekanın bu saldırıyı planlama sürecinde kullanıldığına dair iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

1 Ocak sabahı 08.15 sularında Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, patlamada araçta bulunan kişi hayatını kaybederken civardaki 7 kişi yaralanmıştı.



