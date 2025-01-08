Elon Musk istifa eden Kanada Başbakanına 'kızım' diye hitap etti: "Ne söylediğinin bir önemi yok"

ABD'nin yeni Başkanı seçilen Donald Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yönelik sözleri, polemiğe neden olmuştu. ABD ile Kanada arasında başlayan polemiğe Elon Musk da dahil oldu. Musk, geçtiğimiz günlerde başbakanlıktan istifa eden Trudeau'nun "Kanada ABD'nin bir parçası olamaz" açıklamasını alaycı bir dille yanıtladı.
İstifa edeceğini açıklayan Kanada Başbakan Justin Trudeau, ülkesinin ABD'ye katılmasının en ufak bir ihtimali olmadığını söyledi. Trudeau, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'ye katılması yönündeki açıklamalarına cevap verdi.
Kanada'nın ABD'ye katılmasının ihtimali olmadığını belirten Trudeau, iki ülkenin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak yıllardır birbirlerine fayda sağladığını vurguladı.
Trudeau'un sözlerine, Trump'ın en büyük destekçilerinden ünlü milyarder Elon Musk'tan yanıt geldi.
Musk, "Kızım, artık Kanada valisi değilsin, bu yüzden ne söylediğinin bir önemi yok" ifadelerini kullandı.