Elon Musk istifa eden Kanada Başbakanına 'kızım' diye hitap etti: "Ne söylediğinin bir önemi yok"

İstifa edeceğini açıklayan Kanada Başbakan Justin Trudeau, ülkesinin ABD'ye katılmasının en ufak bir ihtimali olmadığını söyledi. Trudeau, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'ye katılması yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

İstifasını açıklayan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olma ihtimali cehennemde bile yok. Her iki ülkedeki işçiler ve toplumlar birbirlerinin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak birbirlerinden yararlanmaktadır." dedi.

Kanada'nın ABD'ye katılmasının ihtimali olmadığını belirten Trudeau, iki ülkenin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak yıllardır birbirlerine fayda sağladığını vurguladı.

Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2025

Trudeau'un sözlerine, Trump'ın en büyük destekçilerinden ünlü milyarder Elon Musk'tan yanıt geldi.

Musk, "Kızım, artık Kanada valisi değilsin, bu yüzden ne söylediğinin bir önemi yok" ifadelerini kullandı.



