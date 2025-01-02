“Yağmacı stratejilerinin ilk kurbanı, şimdiden Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya oldu. Almanya, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarının patlamasından sonra doğal gazı önemli ölçüde daha yüksek fiyatlarla satın almak zorunda kaldı ve en büyük ve efsanevi Alman endüstrilerinden bazılarını kapatmaya başladı”