Fransa Afrika’dan kovuluyor: İki ülke daha adım attı

Afrika'daki üslerini bir bir kaybeden Fransa'ya yeni yılla birlikte kötü haberler peş peşe geldi.





Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye.





"Ülkedeki tüm yabancı askeri varlığın sona erdirilmesi için bir doktrin hazırlanması talimatı verdim"

Senegal Cumhurbaşkanı Faye, yeni yıl dolayısıyla yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Senegal'in bağımsız bir ülke olduğuna işaret eden Faye, bağımsız bir ülkede hiçbir yabancı askerin olmaması gerektiğini dile getirdi.





Faye, "Silahlı Kuvvetler Bakanına, 2025'te ülkedeki tüm yabancı askeri varlığın sona erdirilmesine olanak verecek yeni bir doktrin hazırlaması talimatı verdim" dedi. Cumhurbaşkanı Faye, daha önce de ülkedeki Fransız askeri üssünün kapatılması gerektiğini söylemiş ancak bir tarih vermemişti.





Senegal'de asker bulunduran tek yabancı unsur olan Fransa'nın ülkede daimi üssü ve yaklaşık 350 askeri bulunuyor.





Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara.





Fildişi Sahili, ülkedeki Fransız askeri üssünü devralıyor

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, yeni yıl dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki Fransız askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.





Abidjan'daki Fransız üssünün, bu ay Fildişi Sahili'ne teslim edileceğini bildiren Ouattara, söz konusu üsse, ülkenin ilk Genelkurmay Başkanı General Thomas d'Aquin Ouattara'nın isminin verileceğini kaydetti.





Fransa'nın, Batı Afrika'daki önemli müttefiki kabul edilen Fildişi Sahili'nde yaklaşık 600 askeri bulunuyor.





Sömürge döneminin sona ermesinden bu yana asker bulundurduğu Afrika ülkelerinin yüzde 70'inden fazlasından ayrılmak zorunda kalan Fransa, kıtada sadece Cibuti (1500 asker) ve Gabon'da (350 asker) varlığını sürdürecek.





Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno.





Çad'dan 31 Ocak 2025'e kadar tamamen çekilecek

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, ülkesindeki Fransız askerlerine ilişkin açıklamada bulundu.





Fransız askerlerinin 31 Ocak 2025’e kadar ülkeden tamamen çekileceğini duyuran İtno, "Dost ülkelerle ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizin egemenliğine bağlı kalarak Çad’ın üstün çıkarlarını ön planda tuttuk" ifadelerini kullandı.





Çad hükümeti, 28 Kasım’da Fransa ile güvenlik ve savunma iş birliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu. Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık'ta Çad’dan çekilmeye başlamıştı.





Mali, Nijer ve Burkina Faso da yaşanan askeri darbelerin ardından Fransa ile askeri iş birliği anlaşmalarını feshetmiş, ülkelerindeki Fransız askerlerini göndermişti.



