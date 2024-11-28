Fransa Netanyahu'yu tutuklamamak için kıvranıyor

Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu topraklarına gelirse tutuklayıp tutuklamayacağı konusunda çelişkili tavır sergilemeye devam ediyor.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, toplantıda ülkesinin UCM kararıyla ilgili bu çelişkili tavrına ilişkin gazetecilerin sorularına yanıt verdi.
Lemoine, Netanyahu'nun Paris'e gelip gelmeyeceği konusunun şu anda bir "varsayım olduğunu" ve İsrail Başbakanı'nın Fransa'ya geleceğine dair mevcut herhangi bir planın bulunmadığını söyledi.
"Zamanı geldiğinde yargının karar vermesi gerekecek. Bir kez daha belirtmek gerekirse bu tür süreçler, Fransız hükümetinin kararı değil yargıçlara gönderilen prosedürler. Fransız hükümeti, uluslararası hukuka ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü'nün tüm maddelerine uyulması gerektiği yönündeki tutumunu yineledi ancak uygulama konusunda alışıldığı üzere bu, yargı yetkisini kapsayacak bir mesele olacaktır."
Lemoine, "Dünkü açıklama, 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalardan bu yana İsrail makamları, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile sürekli temas halinde olduğumuzu ifade ediyor." dedi.
Bu işbirliğiyle, bölgede ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve hem Gazze hem de Lübnan'da siyasi bir çözüm bulunmasını amaçladıklarını vurgulayan Lemoine, "İsrail makamlarıyla iletişim kurmamız gerekiyor. Defalarca da dile getirdiğimiz gibi, özellikle Gazze'deki insani açıdan durum ciddi." yorumunu yaptı.
Lemoine, Bakanlığın dünkü açıklamasında, bölgede barışı desteklemeye yönelik yakın işbirliğine atıfta bulunulduğunu kaydederek, nihai olarak iki devletli çözüme dayalı bir siyasi çözümün uygulanması için de Tel Aviv hükümetiyle işbirliğinin devam etmesinin gerektiğini savundu.
Dün Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın uluslararası yükümlülüklerini yerine getireceği yinelense de Paris hükümetinin, UCM'nin tutuklama emriyle ilgili hangi adımı atacağı konusunda net bilgi verilmemişti.
"Bu tarz dokunulmazlıklar, Başbakan Netanyahu ve ilgili başka bakanlar için geçerli ve UCM (bu kişilerin) tutuklanmalarını ve teslim edilmelerini talep ederse dikkate alınmalı."