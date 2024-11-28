Fransa Netanyahu'yu tutuklamamak için kıvranıyor

Uluslararası hukuktaki "dokunulmazlığın" neden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uygulanmadığı sorusuna da Lemoine, "

Vladimir Putin hakkındaki tutuklama emri çıkarıldığında yaptığımız açıklamalar ve dün söylediklerimiz arasında bir değişiklik olmadı. Tüm suç failleri gibi

Vladimir Putin

için de herhangi bir cezasızlığın söz konusu olmadığını, eylemlerinden sorumlu tutulmalarının gerektiğini ve bu şartlarda her zaman uluslararası hukukun tüm unsurlarını uygulayacağımızı söyledik.