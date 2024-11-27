Fransız adaleti: Soykırımcıya dokunulmazlık

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) soykırım suçundan yargılanan katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tutuklama emri çıkartıldı. Fransa Başbakanı Michel Barnier, ülkesinin uluslararası hukuk kapsamında üzerine düşün yükümlülükleri uygulayacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise başbakanından farklı açıklamalarda bulundu.
İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu’nun geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü öne sürülmüştü. Görüşmede Macron’un ülkesinin hukuku uygulayacağını Netanyahu’ya ilettiği, Netanyahu’nun ise öfkeyle Fransa'dan UCM kararını uygulamamasını istediği iddia edildi.