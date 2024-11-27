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Fransız adaleti: Soykırımcıya dokunulmazlık

Fransız adaleti: Soykırımcıya dokunulmazlık

16:4927/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fransa'dan, işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutuklanma kararına ilişkin çelişkili açıklamalar geldi.
Fransa'dan, işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutuklanma kararına ilişkin çelişkili açıklamalar geldi.

UCM’nin Gazze kasabı Netanyahu’nun tutuklanması yönündeki emrini uygulayacağını duyuran Fransa çark etti. Fransız dışişleri bakanı Barrot, Netanyahu’nun dokunulmazlıktan faydalanabileceğini belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) soykırım suçundan yargılanan katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tutuklama emri çıkartıldı. Fransa Başbakanı Michel Barnier, ülkesinin uluslararası hukuk kapsamında üzerine düşün yükümlülükleri uygulayacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise başbakanından farklı açıklamalarda bulundu.

'Son karar yargı makamının'

Bakan Barrot, katıldığı yayında,
“Fransa, her zaman olduğu gibi uluslararası hukuku uygulayacak. Bu, Roma Statüsü'ne katılımından doğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yapmak gibi yükümlülüklerine dayanıyor. Bu statü, bazı liderlerin dokunulmazlığıyla ilgili meseleleri de öngörüyor ve düzenliyor. Her ne olursa olsun, son kararı verme yetkisi yargı makamına ait olacak.”
dedi.

'Dokunulmazlık Netanyahu için geçerli'

Barrot’un açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada UCM’ye taraf olmayan devletleri dokunulmazlığına uyumsuz hareket edilemeyeceğinin altı çizildi ve
“Bu tarz dokunulmazlıklar, Başbakan Netanyahu ve ilgili başka bakanlar için geçerli.”
ifadelerine yer verildi.

'UCM kararlarını uygulama'

İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu’nun geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü öne sürülmüştü. Görüşmede Macron’un ülkesinin hukuku uygulayacağını Netanyahu’ya ilettiği, Netanyahu’nun ise öfkeyle Fransa'dan UCM kararını uygulamamasını istediği iddia edildi.


'Savaş suçlusunun dokunulmazlığı yok'

Muhalefetten aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili milletvekili Thomas Portes, Dışişleri Bakanlığının son açıklamasıyla ilgili,
"Fransa, kendisini utançla kaplıyor. Soykırım işleyen bir savaş suçlusu için herhangi bir dokunulmazlık yok.
" açıklamasında bulundu.



#İsrail
#Filistin
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#Emmanuel Macron
#Binyamin Netanyahu
#Uluslararası Ceza Mahkemesi
#Michel Barrot

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