İstanbul’a hizmette yeni sayfa: Erdoğan Üsküdar ve Ataşehir Belediye Başkan Vekillerini kabul etti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan'ı kabul ettiğini bildirdi.
Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kabulde Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ve Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çifçi'nin de yer aldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nazik kabulleri ve İstanbul'a gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla teşekkür eden Özdemir, görüşmenin hayırlara vesile olmasını diledi.
Özdemir, paylaşımında belediye başkan vekillerine görevlerinde başarılar temennisinde de bulundu.
Üsküdar'da başkan vekili vefat edince yeni seçim yapıldı
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçildi. Ancak AK Parti’nin itirazı üzerine kararın yürütmesi durduruldu ve yenilenen seçimde Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin göreve geldi.
Gültekin’in trafik kazasında vefat etmesinin ardından 20 Ekim’de yapılan seçimde AK Parti adayı Muhammed Emin Sarıoğlu başkan vekili seçildi.
Ataşehir’de tutuklama sonrası yeni seçim
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 30 Nisan’da yapılan seçimde CHP’nin adayı Murat Güneş başkan vekili oldu.
Güneş’in de soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılması üzerine 10 Ekim’de yeniden seçim yapıldı.
CHP’li meclis üyelerinin katılmadığı seçimde, AK Parti’nin adayı Serdar Orhan, dördüncü turda aldığı 18 oyla Ataşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçildi.