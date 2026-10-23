Fransa'da silahlı saldırı dehşeti: Müslüman nüfusunun yoğunlukta olduğu kentte 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'in batısındaki Trappes kasabası yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Bir araçtan ateş açan saldırganın, aralarında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu beş kişiyi hedef aldığı bildirildi. Olayla ilgili terör soruşturması başlatılırken, bir şüpheli gözaltına alındı.

SALDIRGAN ARAÇTAN ATEŞ AÇTI

Fransız polisi, Yvelines bölgesinde meydana gelen saldırıda bir kişinin araçtan ateş açtığını ve hareket halindeki kişileri hedef aldığını açıkladı. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.

Fransız gazetesi Le Parisien, saldırganın İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma STEN tipi bir makineli tüfek kullandığını bildirdi.

Saldırının ardından Trappes yakınlarında bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

"KATLİAM ÇIKARMAK İSTİYORDU”

Trappes Belediye Başkanı Ali Rabeh, BFMTV'ye yaptığı açıklamada saldırganın araçla dolaşarak farklı noktalarda ateş açtığını söyledi.

Saldırganın birden fazla mahallede dolaştığını belirten Rabeh, aralarında bir oyun parkının da bulunduğu çeşitli yerlerin hedef alındığını ifade etti.

Saldırganın davranışlarını “Katliam çıkarmak istiyordu” sözleriyle aktaran Rabeh, şu ifadeleri kullandı:

“Rastgele ateş ediyor gibi görünüyordu ve katliam gerçekleştirmeye niyetli gibi duruyordu.”

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, saldırıda bir kişinin öldüğünü ve dört kişinin yaralandığını açıkladı.

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