ABD'den Türkiye sınırına sevkiyat: Aynularab'a üs bölgesi kuruyor

ABD, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Aynularab'a üs bölgesi kuruyor.
Türkiye destekli SMO güçlerinin Aynularab'a operasyon yapacağı korkusuna kapılan PKK/YPG/PYD terör örgütü, ABD'den yardım istedi. ABD'ye ait beton bariyerler taşıyan 13 TIR'ın bu sabah bölgeye intikal ettiği aktarılırken, ABD'nin terör yuvası Aynularab'da üs kuracağı öğrenildi.
Esed rejiminin devrilmesinin ardından gözler Fırat'ın doğusuna çevrildi. Terör örgütü PKK/YPG/PYD, Türkiye destekli SMO'nun
Aynularab'a operasyon yapacağı korkusuyla
bölgede bazı hazırlıklar yaptı. Şam yönetimiyle görüşerek bölgedeki işgalini devam ettirme niyetinde olan terör örgütü sözde üst yönetimi, Suriye'deki yeni yönetimin lideri
Ahmed Şara'dan ret yanıtı alınca
Suriye'deki hamisi ABD'den yardım istedi.
Üs kurmak için hazırlık yapıyor
Üs kurmak için hazırlık yapıyor
30-31 Aralık'ta Suriye'deki ABD güçlerine ait çok sayıda
Bradley Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Aynularab'a sevk edilmişti.
Yerel kaynaklar, ABD güçlerinin bu sabah bölgeye beton bariyerler de gönderdiğini yazdı. Paylaşılan videolarda beton bariyerler taşıyan 13 araçlık TIR konvoyu görülürken,
ABD'nin Aynularab'da üs bölgesi kuracağı
öne sürüldü.
Sınırın sıfır noktasında
Sınırın sıfır noktasında
Terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin işgali altında bulunan Aynularab, örgüt için kritik öneme sahip. Türkiye-Suriye sınırında bulunan yer, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bakıyor. Türkiye'nin olası bir operasyonu için yıllardır hazırlık yapan örgüt,
kentin altına Aynularab'dan daha büyük tüneller kazmış durumda.
Kentin 45 kilometre güneyinde bulunan
Fransızlara ait Lafarge Çimento Fabrikası'ndan aldıkları destekle
tüneller kazıp tahkimat oluşturan terör örgütü, kendilerini bekleyen sondan habersiz bir şekilde ABD'den yardım diledi.
ABD, Aynularab'a ilk kez üs kuruyor.
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