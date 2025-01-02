ABD'den Türkiye sınırına sevkiyat: Aynularab'a üs bölgesi kuruyor

Esed rejiminin devrilmesinin ardından gözler Fırat'ın doğusuna çevrildi. Terör örgütü PKK/YPG/PYD, Türkiye destekli SMO'nun

Aynularab'a operasyon yapacağı korkusuyla

bölgede bazı hazırlıklar yaptı. Şam yönetimiyle görüşerek bölgedeki işgalini devam ettirme niyetinde olan terör örgütü sözde üst yönetimi, Suriye'deki yeni yönetimin lideri

Ahmed Şara'dan ret yanıtı alınca