HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 6 Ekim 2014 tarihinde yaptığı açıklamanın ardından, terör örgütü PKK/YPG yandaşları tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye genelinde 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde geniş çaplı şiddet olayları başladı. Olayların 'bahanesi' olarak Ayn el-Arap'ta (Kobani) yaşanan çatışmalar gösterildi. Yollar kesildi, barikatlar kuruldu ve gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü.

Doğu ve Güney Doğu yangın yerine döndü

PKK yandaşları, uzun namlulu silahlar, molotofkokteylleri, havai fişekler, taşlar ve sopalarla kamu binalarını, vatandaşların evlerini, iş yerlerini ve araçlarını hedef aldı. Şiddet olayları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yoğunlaşarak birçok şehri etkiledi. Eylemlerin sonucunda, 37 "kasten adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma" ve 395 "hırsızlık" suçu işlendi. Ayrıca, birçok Türk bayrağı yakıldı ve 7 farklı olayda Atatürk'ü Koruma Kanunu'na aykırı eylemler gerçekleştirildi.

İki polis şehit: 35 kişi yaşamını yitirdi

Terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, toplamda 35 kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşı linç edilerek vahşice öldürülenler arasındaydı. Ayrıca, 435'i sivil olmak üzere toplam 761 kişi yaralandı; bunlardan 326'sı güvenlik görevlisiydi.

Yasin Börü

Yasin Börü ve arkadaşları katledildi

Diyarbakır’da Kurban Bayramı'nda fakirlere et dağıtan Yasin Börü, Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş, silahlı ve sopalı bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, gençlerin sığındığı binaya girerek onları linç etti. Gençlerin cesetleri, binadan aşağı atılarak vahşice tahrip edildi; Yasin Börü’nün üzerinden arabayla geçildi, Ahmet Dakak'ın başı taşla ezildi ve cesetleri yakıldı. Olaylardan yaralı kurtulan Yusuf Er, arkadaşlarının öldürülmesine tanık olduktan sonra ağır bir psikolojik travma geçirdi ve tedavi altına alındı.

201 okul tahrip edildi

Terör örgütü yandaşlarının saldırıları nedeniyle 201 okulda hasar meydana geldi. Bu okullar arasında Diyarbakır’da 34, Şanlıurfa’da 19, Mardin’de 36, Hakkari’de 28 okul bulunuyordu. Ayrıca, Batman, Van, Siirt ve Şırnak gibi illerde de birçok okul tahrip edildi. Saldırıya uğrayan bu eğitim kurumları, devletin sağladığı imkânlarla onarılarak kısa sürede yeniden eğitime açıldı.

Ziya Gökalp Müzesi ateşe verildi

Diyarbakır’da gerçekleştirilen şiddet olayları sırasında teröristler tarafından yakılan Ziya Gökalp Müzesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde restore edildi. 1 milyon 814 bin lira bütçeyle 2016 yılında tamamlanan restorasyon çalışmaları sonrasında, müze 2019 yılında modern teşhir düzenlemeleriyle yeniden ziyarete açıldı.

894 kişi gözaltına alındı

Olaylar sonrasında, devlet zararı gidermek amacıyla çeşitli önlemler aldı. Dönemin Başbakanlığı tarafından illere gönderilen ödeneklerle, esnaf ve vatandaşların zararları karşılandı. Zarar gören esnafa toplam 50 milyon lira ödenek aktarıldı. Ayrıca, tahrip edilen okullar ve kamu binaları onarıldı. Bu süreçte olaylarla bağlantılı olarak 1600'den fazla kişi hakkında soruşturma açıldı. 894 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 386’sı tutuklandı.

Yasin Börü davası

Diyarbakır'daki izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, suça sürüklenen 6 çocuğu ise 110'ar yıl hapse mahkum etti. Sanıklara, "adam öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal", "terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan ayrıca ceza verildi.

Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin dava, olay tarihinde Börü'nün 18 yaşından küçük olması nedeniyle yeniden görüldü.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamında, Yasin Börü'nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğuna işaret edilerek, "canavarca hisle öldürmek" suçundan mahkum edilen sanıkların bu suçu "çocuğa karşı" işlediğinin de değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Yeniden görülen davada, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan 15 sanık birer kez ağırlaştırılmış müebbet, olay tarihinde 18 yaşından küçük 3 kişi ise 23'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir sanık ise beraat etti.

108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-7 Ekim 2014'teki Aynularab bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında 20 Eylül 2019'da eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun tutuklanmalarına karar verildi.

Soruşturma kapsamında, 25 Eylül 2020'de eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 7 ilde düzenlenen operasyonda terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden dönemin Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal ve İsmail Şengün tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yargılamalarda sanıklar Ayhan Bilgen, Berfin Özgü Köse, Can Memiş ve Cihan Erdal'ın adli kontrol hükümlerince tahliyelerine karar verildi.

Eylemlere ilişkin Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu ile terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bazıları firari 108 sanık Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Davanın 14 Nisan 2023'te görülen duruşmasında, esas hakkında 5 bin 268 sayfalık mütalaayı dava dosyasına sunan savcı, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın, aralarında Yasin Börü ile arkadaşlarının da bulunduğu 6 kişinin öldürülmesine ilişkin "nitelikli öldürmek" suçundan 6'şar kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi.

Selahattin Demirtaş-Figen Yüksekdağ

Demirtaş'a 42, Yüksekdağ'a 30 yıl

Sanıkların, PKK terör örgütü mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri, olay tarihinde suç işlenmesi için çağrıda bulundukları, ayrıca bir kısım sanıkların doğrudan suça karıştıkları vurgulanan mütalaada, bunların devletin birliği ve ülkenin bütünlüğüne karşı vahim eylemler olduğuna işaret edildi. Bu yıl 16 Mayıs'ta karara bağlanan davada, sanık Demirtaş, 6 ayrı suçtan 42 yıl, sanık Yüksekdağ ise 6 ayrı suçtan 30 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Sanıklar Ahmet Türk, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Ayşe Yağcı, Aynur Aşan, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Nezir Çakan, Meryem Adıbelli, Mesut Bağcık ve Zeynep Ölbeci hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hüküm kuruldu.

Bu suçtan Kışanak ve Tuncel 12'şer yıl, Türk ve Ayna 10'ar yıl, Ata 9 yıl 9 ay, Aşan, Yağcı, Çakan, Adıbelli, Bağcık ve Ölbeci ise 9'ar yıl hapse mahkum edildi. Ölbeci'ye buna ek olarak "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından haklarında hüküm kurulan sanıklar Alp Altınörs, Pervin Oduncu, Nazmi Gür, Zeki Çelik ve Zeynep Kahraman 22 yıl 6'şar ay, sanıklar Bülent Barmaksız, Cihan Erdal, Dilek Yağlı, Günay Kubilay ve İsmail Şengül 20 yıl 6'şar ay, sanık Ali Ürküt ise 17 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

Sanıklar Aysel Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine Beyza Üstün, Gülfer Akkaya, Gülser Yıldırım, İbrahim Binici, Sırrı Süreyya Önder ve Sibel Akdeniz, haklarındaki suçlardan "delil yetersizliğinden" beraat ederken, firari 72 sanığın dosyası ayrıldı.











