Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Demirtaştan 37 kişinin öldüğü 6-7 Ekim olaylarına ilişkin açıklama Şiddet yoktu
POLİTİKA

Demirtaş’tan 37 kişinin öldüğü 6-7 Ekim olaylarına ilişkin açıklama: Şiddet yoktu

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, HDP’nin çağrısı üzerine başlayan 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili skandal bir açıklamada bulundu. Demirtaş, 37 kişinin hayatını kaybettiği olaylara ilişkin “Şiddet, yaralanma ya da ölüm meydana gelmedi” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş

Gazete Duvar için bir yazı yayımlayan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, ikisi polis 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 400’ün üstünde vatandaşın yaralandığı 6-7 Ekim olaylarında, herhangi bir şiddet olayı, ölüm ve yaralanmanın meydana gelmediğini söyledi.

Selahattin Demirtaş’ın ‘kanlı’ tarihi: 6-7 Ekim
GÜNDEM
Selahattin Demirtaş’ın ‘kanlı’ tarihi: 6-7 Ekim

'Çağrı şiddet içermiyordu'

HDP’nin çağrısının şiddet içermediğini söyleyen Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: "HDP’nin 6 Ekim akşamı saat 21.50’de yayımladığı açıklamadan sonra Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde çeşitli gösteriler yapıldı. Ki zaten bu gösteriler Ağustos 2014’ten itibaren yapılan gösterilerin bir devamı niteliğindeydi ve etkili de oldu. Ancak tek bir şiddet olayı, yaralanma ya da ölüm meydana gelmedi. Zaten ertesi sabah hiçbir gösteri ya da olay da yoktu. Her yer sakin ama kaygılı bir bekleyiş içindeydi. Biz HDP olarak Kobani sınırındaki Suruç’ta kitlesel bir mitingin yapılmasının iyi olabileceğini tartışıyor ve bunun imkanlarını araştırıyorduk."

Kurban eti dağıtırken katledilen Şehit Yasin anısına
OYNAT 00:57
Kurban eti dağıtırken katledilen Şehit Yasin anısına
Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken PKK'lı teröristler tarafından acımasızca katledilen 16 yaşındaki Şehit Yasin Börü'yü rahmetle anıyoruz.
  • Ne olmuştu?
  • Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te PKK/PYD yandaşları, YPG/PKK mensuplarının eğitildiği Kobani’yi (Ayn el Arap) bahane edip ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına neden olmuştu. Olaylarda terör örgütü yandaşları tarafından barikatlar kurulup yollar kesilmiş, uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verilmişti.

6-7 Ekim Kobani olaylarının gerçek yüzü!
OYNAT 05:39
6-7 Ekim Kobani olaylarının gerçek yüzü!
6-7 Ekim'de HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla başlayan sokak eylemlerinin gerçek yüzü.
Abone Ol Google News
23 günün özeti

23 günün özeti

27 Eylül'de başlayan çatışmaların kronolojisi.
İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı

34 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor.
Ermenistan Terteri vuruyor

Ermenistan Terter'i vuruyor

Adana'da<br> hareketli dakikalar

Adana'da
hareketli dakikalar

Polis camı kırarak müdahale etti.
Değiştirmemiz şart

Değiştirmemiz şart

Erdoğan, ​İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nin açılışında konuştu.

Koronadan kaçan<br>oraya yerleşiyor

Koronadan kaçan
oraya yerleşiyor

Nüfusu bir milyon kişi arttı, arazi fiyatları uçtu.
Dört milyon <br>kişiye müjde

Dört milyon
kişiye müjde

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi..

Sahil kumlarına karıştı

Sahil kumlarına karıştı

Çok tehlikeli boyutta bir avuç kumda 200 tane var.
Avcı hamlesi

Avcı hamlesi

​Süper Lig'de ilk teknik direktör değişikliği gerçekleşiyor.
13 köy <br>daha geri alındı

13 köy
daha geri alındı

​Azerbaycan ordusundan zafer üstüne zafer.

Rehavete kapılmayın

Rehavete kapılmayın

​Vaka sayılarının yarı yarıya düştüğü il için kritik uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.