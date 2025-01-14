Hamas ile ateşkes imzalamamak için bugüne kadar her yola başvuran İsrail, ABD Başkanlığına gün sayan Donald Trump'ın uyarısı sonrası masaya yeniden oturdu. Ateşkes an meselesiyken ABD merkezli The Associated Press, yaklaşık 200 İsrail askerinin ateşkes imzalanmaması halinde silah bırakacaklarını belirten bir mektup yayınladığını yazdı.
İsrail ile Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi.
The Jerusalem Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan diplomatik kaynaklar, tarafların üzerinde uzlaşmaya yakın olduğu üç aşamalı anlaşmanın ilk aşamasının 42 güne kadar uzayabileceğini kaydetti.
İsrail askerleri 'ateşkes' istiyor: İmzalanmazsa silah bırakırız
Ateşkes an meselesiyken ABD merkezli Associated Press, yaklaşık 200 İsrail askerinin ateşkes imzalanmaması halinde silah bırakacaklarını belirten bir mektup yayınladığını yazdı.
Trump Netanyahu'ya süre vermişti: 20 Ocak’a kadar istiyorum
İsrail medyasına göre, ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff, Kudüs’te bir araya geldiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, "Trump’ın 20 Ocak'taki yemin törenine kadar bir esir anlaşması istediğini" söylediği öğrenilmişti.