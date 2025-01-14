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İsrail askerleri 'ateşkes' istiyor: İmzalanmazsa silah bırakırız

İsrail askerleri 'ateşkes' istiyor: İmzalanmazsa silah bırakırız

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
00:4114/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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200 İsrail askeri, Gazze'deki soykırımın son bulmasını istediklerini bildiren bir mektup kaleme aldı.
200 İsrail askeri, Gazze'deki soykırımın son bulmasını istediklerini bildiren bir mektup kaleme aldı.

Hamas ile ateşkes imzalamamak için bugüne kadar her yola başvuran İsrail, ABD Başkanlığına gün sayan Donald Trump'ın uyarısı sonrası masaya yeniden oturdu. Ateşkes an meselesiyken ABD merkezli The Associated Press, yaklaşık 200 İsrail askerinin ateşkes imzalanmaması halinde silah bırakacaklarını belirten bir mektup yayınladığını yazdı.

İsrail ile Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi.

The Jerusalem Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan diplomatik kaynaklar, tarafların üzerinde uzlaşmaya yakın olduğu üç aşamalı anlaşmanın ilk aşamasının 42 güne kadar uzayabileceğini kaydetti.

İsrail askerleri 'ateşkes' istiyor: İmzalanmazsa silah bırakırız

Ateşkes an meselesiyken ABD merkezli Associated Press, yaklaşık 200 İsrail askerinin ateşkes imzalanmaması halinde silah bırakacaklarını belirten bir mektup yayınladığını yazdı.

Haberde,
"Sayıları giderek artan İsrail askerleri, Hamas ile savaşaa karşı çıkıyor."
ifadelerine vurgu yapılırken,
"Etik sınırları aşan şeyler yaptıklarını veya gördüklerini söylüyorlar. Yaklaşık 200 asker, hükümet ateşkes sağlamazsa savaşmayı bırakacaklarını söyleyen bir mektup imzaladı."
denildi.

Trump Netanyahu'ya süre vermişti: 20 Ocak’a kadar istiyorum

İsrail medyasına göre, ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff, Kudüs’te bir araya geldiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, "Trump’ın 20 Ocak'taki yemin törenine kadar bir esir anlaşması istediğini" söylediği öğrenilmişti.

#İsrail
#Hamas
#Ateşkes
#Asker

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