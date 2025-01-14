İsrail ile Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi.

The Jerusalem Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan diplomatik kaynaklar, tarafların üzerinde uzlaşmaya yakın olduğu üç aşamalı anlaşmanın ilk aşamasının 42 güne kadar uzayabileceğini kaydetti.

İsrail askerleri 'ateşkes' istiyor: İmzalanmazsa silah bırakırız

Ateşkes an meselesiyken ABD merkezli Associated Press, yaklaşık 200 İsrail askerinin ateşkes imzalanmaması halinde silah bırakacaklarını belirten bir mektup yayınladığını yazdı.

Haberde, "Sayıları giderek artan İsrail askerleri, Hamas ile savaşaa karşı çıkıyor." ifadelerine vurgu yapılırken, "Etik sınırları aşan şeyler yaptıklarını veya gördüklerini söylüyorlar. Yaklaşık 200 asker, hükümet ateşkes sağlamazsa savaşmayı bırakacaklarını söyleyen bir mektup imzaladı." denildi.

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