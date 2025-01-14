Gazze'de ateşkes an meselesi: İsrail askerleri çekilmeye hazırlanıyor

Katar’ın başkenti Doha’da devam eden ateşkes ve esir takası müzakerelerinde sona gelindi. Hamas’ın ateşkes metnini onayladığı ve arabulucuları bilgilendirdiği aktarıldı. Siyonist İsrailli yetkililer ise “Ateşkese hazırız. Anlaşmaya varmak için gereken tüm tavizleri verdik.” açıklamaları yaptı.