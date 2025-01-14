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Gazze'de ateşkes an meselesi: İsrail askerleri çekilmeye hazırlanıyor

Gazze'de ateşkes an meselesi: İsrail askerleri çekilmeye hazırlanıyor

Furkan Erten
Furkan Erten
16:2414/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ateşkesin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
Ateşkesin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesi için son adımlar atılıyor. Hamas onayını arabulucuları bilgilendirdi. Siyonist İsrail askerleri Netzarim’den çekilmek için hazırlıklara başladı. Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’deki esirlerin aileleri ve temsilcileri ile görüşüyor.

Katar’ın başkenti Doha’da devam eden ateşkes ve esir takası müzakerelerinde sona gelindi. Hamas’ın ateşkes metnini onayladığı ve arabulucuları bilgilendirdiği aktarıldı. Siyonist İsrailli yetkililer ise “Ateşkese hazırız. Anlaşmaya varmak için gereken tüm tavizleri verdik.” açıklamaları yaptı.

İsrail'in Gazze'yi böldüğü Netzarim koridoru.
Siyonist birlikler Gazze’yi ikiye bölen Netzarim Koridoru’ndan çekilmek için hazırlıklara başladı.
Netzarim'den çekilmeye hazırlanan İsrail birlikleri.
Katil İsrail ordusu ateşkes yürürlüğe girmeden önce Gazze’yi bombardımana tutmaya devam ediyor. 24 saatte 61 sivil şehit oldu, 281 kişi yaralandı.

Gazze Hükümeti’nden vatandaşlara uyarı

Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada “Konuşmaların ışığında ateşkes ilan etmek mümkün. Vatandaşları bölgeler, valilikler ve yerinden edilen yerler arasında hareket ederken hazırlıklı olmaya ve duyuruları ve tarihlerini resmi Filistin kaynaklarından almaya çağırıyoruz. Bombalanan ve yıkılan evlere yaklaşılmaması konusunda uyarıyoruz. ⁠ ⁠Patlamamış silah kalıntılarına yaklaşmamanız konusunda uyarıyoruz.” denildi.







#İsrail
#Gazze
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