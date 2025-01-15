Gazze'nin zaferi imzaya kaldı: Ateşkes anlaşması onaylandı

İsrail medyası, Gazze'de ateşkes anlaşmasının bu gece imzalanacağını, duyurusunun ise yarın yapılacağını belirtti. İlk esir takasının Pazar günü gerçekleşeceği öne sürüldü.

Haritaları teslim etti

Katar'ın başkenti Doha'da devam eden ateşkes ve esir takası müzakerelerinde son aşamaya gelindi. İsrail'in Netzarim ve Selahaddin koridorlarından çekileceğine ilişkin haritaları heyete sunmamasının ardından tıkanan görüşmeler dün gece geç saatlere kadar sürdü. Bugün teknik konularda yeniden görüşmeler başladı. Hamas'a boyun eğen İsrail haritalarını müzakere heyetine sundu.

Hamas'ın Gazze liderlerinden Muhammed Sinvar

Sinvar onayladı

Ardından Hamas yetkilileri, ateşkes metninde hummalı bir incelemeye girişti. Siyonistlere güvenmeyen Hamas heyeti, İsrail tarafının yazdığı kelimelere ve hatta cümle yapılarına kadar dikkat etti. Son olarak şehit Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın onayı ile anlaşma kabul edildi.

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