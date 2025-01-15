Gazze'nin zaferi imzaya kaldı: Ateşkes anlaşması onaylandı

Ateşkes müzakerelerinde sona gelindi. Siyonist İsrail, Gazze’den askerlerini çekeceği haritaları müzakereye heyetine sundu. Hamas’ın Gazze liderlerinden Muhammed Sinvar anlaşmaya onay verdi. Yakın zamanda anlaşma metnine imzaların atılması ve açıklama yapılması bekleniyor.
İsrail medyası, Gazze'de ateşkes anlaşmasının bu gece imzalanacağını, duyurusunun ise yarın yapılacağını belirtti. İlk esir takasının Pazar günü gerçekleşeceği öne sürüldü.
Haritaları teslim etti
Katar'ın başkenti Doha'da devam eden ateşkes ve esir takası müzakerelerinde son aşamaya gelindi. İsrail'in Netzarim ve Selahaddin koridorlarından çekileceğine ilişkin haritaları heyete sunmamasının ardından tıkanan görüşmeler dün gece geç saatlere kadar sürdü. Bugün teknik konularda yeniden görüşmeler başladı. Hamas'a boyun eğen İsrail haritalarını müzakere heyetine sundu.
Sinvar onayladı
Ardından Hamas yetkilileri, ateşkes metninde hummalı bir incelemeye girişti. Siyonistlere güvenmeyen Hamas heyeti, İsrail tarafının yazdığı kelimelere ve hatta cümle yapılarına kadar dikkat etti. Son olarak şehit Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın onayı ile anlaşma kabul edildi.
Günlük 600 kamyon yardım gelecek
Anlaşmanın ilk aşamasında katil İsrail askerleri Netzarim'den çekilecek. Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardım miktarının günde 600 kamyona çıkarılacak. Yaklaşık bin Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Anlaşmanın 22. gününden itibaren Gazzeliler, Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönebilecek.