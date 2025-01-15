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Katar Başbakanı duyurdu: Gazze'deki ateşkes 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Katar Başbakanı duyurdu: Gazze'deki ateşkes 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek

21:5015/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani.

Gazze'de ilan edilen ateşkes kararının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Anlaşmanın 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini söyleyen Al Sani, taraflara anlaşmaya uymaları yönünde çağrı yaptı. Anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceğini kaydeden Al Sani, Hamas'ın, ilk aşamada 33 İsrailli esiri serbest bırakacağını karşılığında bazı Filistinli esirlerin serbest bırakılacağını aktardı.

Terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarını sürdürdüğü 467 günün ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Doha'da yaptığı basın toplantısında Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

Anlaşma 19 Ocak'ta yürürlükte

Al Sani, esir takası, sürdürülebilir bir sükunetin yeniden sağlanması ve Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını; Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasının önümüzdeki pazar günü (19 Ocak) başlayacağını ifade etti.

Anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceğini kaydeden Al Sani, Hamas'ın, ilk aşamada 33 İsrailli esiri serbest bırakacağını karşılığında bazı Filistinli esirlerin serbest bırakılacağını aktardı.

"Anlaşmayı Mısır, Katar ve ABD takip edecek"

Anlaşma kapsamındaki uygulamaların Mısır, Katar ve ABD tarafından denetleneceğini söyleyen Al Sani, bu mekanizmanın Mısır'da bulunan taraflar tarafından takip edileceğini ifade etti.

Al Sani, taraflara sükunet ve anlaşmaya uymaları yönünde çağrıda bulundu.

467 günde 156 binden fazla şehit

Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından geldi.



#Ateşkes
#Katar
#Gazze

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