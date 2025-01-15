Ateşkes sonrası Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür

"Bu ateşkes anlaşması, halkımızın kararlı direnişi ve Gazze’deki kardeşlerimizin 15 aydan fazla süren destansı dayanışmasının bir sonucudur. Anlaşma, düşmanla yürütülen mücadelemizde tarihi bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, halkımızın özgürlüğe ulaşma hedefi için atılmış önemli bir adımdır. Sorumluluğumuzun bilinciyle, Siyonist saldırıların son bulması, kanın akmasının durması ve soykırımın engellenmesi amacıyla bu anlaşmayı imzaladık.

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