Ateşkes sonrası Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür

İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerin ardından Gazze'de ateşkes kararı çıktı. İsrail'e karşı büyük bir zafer elde eden Hamas'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Onurlu tutum sergilediğini belirterek Türkiye'ye teşekkür eden Hamas, anlaşmanın Filistinlilerin kararlı direnişi ve Gazzelilerin 15 aydan fazla süren destansı dayanışmanın sonucu olduğunu belirtti. Açıklamada, "Anlaşma, düşmanla yürütülen mücadelemizde tarihi bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, halkımızın özgürlüğe ulaşma hedefi için atılmış önemli bir adımdır." denildi.
Terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarını sürdürdüğü 467 günün ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı.
Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür
Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze'de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkür etti.
Hamas'ın telegram hesabında yayınlanan paylaşımda, Hayye'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.
Açıklamasında, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım savaşında hiçbir hedefine ulaşamadığını belirten Hayye, Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni yeniden inşa edebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.
"İsrail, bölgenin çehresini değiştirmeyi açıkça dile getirdi"
İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana pek çok hedefe ulaşmaya çalıştığını; bunların bir kısmını açıkladığını, bir kısmını da gizlediğini ifade eden Hayye, İsrail'in, direnişi sona erdirmeyi, Hamas'ı ortadan kaldırmayı, esirleri askeri güçle geri almayı ve bölgenin çehresini değiştirmeyi hedeflediğini açıkça dile getirdiğini söyledi.
"Hiçbir amaçlarına ulaşamadılar"
İsrail'in gizli hedefinin Filistin davasını tasfiye etmek, Gazze Şeridi'ni yok etmek, halkından intikam almak ve onları yerlerinden etmek, halkın özgürlük iradesini ortadan kaldırmak, umudun tüm anlamlarını yok etmek ve 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonunun etkilerini sona erdirmek olduğunu dile getiren Hayye, ancak İsrail'in, Filistin halkının kararlılığı ve topraklarına olan bağlılığıyla karşı karşıya kaldığını ve dolayısıyla gizli veya ilan edilmiş hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını aktardı.
Hayye, Gazze'de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkür etti.