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ABD Başkanı Biden Gazze'deki ateşkesin detaylarını duyurdu

ABD Başkanı Biden Gazze'deki ateşkesin detaylarını duyurdu

22:1515/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
AA
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Kamala Harris - Joe Biden - Antony Blinken
Kamala Harris - Joe Biden - Antony Blinken

Gazze'de varılan ateşkesin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin detaylarını duyurdu. Biden, ''"ABD, Mısır ve Katar'ın beraber yürüttüğü diplomasi sonucunda İsrail ile Hamas ateşkese ve rehine anlaşmasına vardı. Savaşta öldürülen birçok masum insanı anıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Mısır ve Katar'ın beraber yürüttüğü diplomasi sonucunda İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşmasının sağlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlandığını duyurdu.

Biden, açıklamasında, "Bugün ABD'nin Mısır ve Katar ile birlikte yürüttüğü yoğun diplomasi sonucunda, İsrail ve Hamas bir ateşkes ve rehine anlaşmasına ulaştı." ifadesini kullandı.

Söz konusu anlaşma ile Gazze'deki "çatışmaların" duracağını, esirlerin serbest kalacağını ve Filistinlilerin ihtiyaç duydukları insani yardıma kavuşacaklarını kaydeden Biden, ateşkes haberini memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

"Çatışmaların sona ermesi, barış ve güvenliğin inşasına başlanması aslında uzun zaman önce gerekiyordu. Amerikalıların da birinci aşamada rehinelerin serbest bırakılmasının bir parçası olacağını söylemekten gurur duyuyorum." diyen Biden, özellikle esirlerin serbest kalacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.


#Gazze
#Joe Biden
#ateşkes

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