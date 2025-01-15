Bakan Fidan ateşkes sonrası Hamas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından Hamas yöneticileriyle telefonda görüştü. Ateşkesin hayırlı olmasını dileyen Bakan Fidan, Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığından yapılı yazılı açıklamada da ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin gerektiği vurgulanarak, "Uluslararası toplum, İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır." denildi.
Türkiye'nin Filistin'e desteği sürecek
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle telefonda konuştu.
Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını diledi.
Bakan Fidan ayrıca, Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılması başta olmak üzere Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini ifade etti.
"Mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz"
Öte yandan konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından da açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılı yazılı açıklamada varılan ateşkes mutabakatının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.
Ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin gerektiği vurgulanan açıklamada uluslararası topluma İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlaması yönünde çağrıda bulunuldu.
1967 sınırları vurgusu
"Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye acil biçimde insani yardım ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum, İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır.
Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar, Filistin'e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkündür.
Bu çerçevede, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine bir an önce başlanmalıdır.
Türkiye, önümüzdeki süreçte de Filistin halkına destek olmaya devam edecektir."