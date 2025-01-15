Bakan Fidan ateşkes sonrası Hamas ile görüştü

Hamas ile İsrail arasında varılan anlaşmanın ardından Hamas yöneticileriyle telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , ateşkes in hayırlı olmasını diledi.

Bakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosu nun üyeleri ile telefon görüşmesinde Gazze'de sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti.

Türkiye'nin Filistin'e desteği sürecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle telefonda konuştu.

Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Fidan ayrıca, Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılması başta olmak üzere Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini ifade etti.

"Mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz"

Öte yandan konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından da açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılı yazılı açıklamada varılan ateşkes mutabakatının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.

Ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin gerektiği vurgulanan açıklamada uluslararası topluma İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlaması yönünde çağrıda bulunuldu.

1967 sınırları vurgusu

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye acil biçimde insani yardım ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum, İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır.

Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar, Filistin'e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkündür.

Bu çerçevede, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine bir an önce başlanmalıdır.