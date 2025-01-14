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Netanyahu pes etti: Gazze'de uzun süreli ateşkese hazırım

Netanyahu pes etti: Gazze'de uzun süreli ateşkese hazırım

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:5414/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ile ateşkesi kabul etti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ile ateşkesi kabul etti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinde sona gelindi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun süreli bir ateşkesi imzalamaya hazır olduğunu söyleyip, "Anlaşmaya varılması artık sadece günler ya da saatler meselesi. Karar Hamas'ın." ifadelerini kullandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, direniş karşısında başarısızlığını kabul edip ateşkes masasına oturdu.

Tüm taraflar üç aşamalı bir ateşkesin an meselesi olduğunu vurgularken, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Netanyahu pes etti: Gazze'de uzun süreli ateşkese hazırım

Netanyahu, uzun süreli bir ateşkesi imzalamaya hazır olduğunu söyleyip
,
"Anlaşmaya varılması artık sadece günler ya da saatler meselesi. Karar Hamas'ın."
ifadelerini kullandı.

Ateşkes kararı ırkçı Gvir'i çıldırttı

İsrail Güvenlik Bakanı Itamar ben Gvir, ateşkes anlaşmasının 'Hamas’a teslim olmak' anlamına geldiğini söyleyerek Netanyahu’yu tehdit etti.

Gvir, "Anlaşmayı onaylarsan hükümetten çekiliriz." ifadelerini kullandı.

"Hamas'ı devirmeyi başaramadık"

İsrail'de önceki dönem hükümetlerde Adalet ve İçişleri Bakanlığı görevi yapan Haim Ramon da, İsrail ordusunun halkını kandırdığını söyleyerek, "İsrail ordusunun acı gerçeği sizden saklamasına izin vermeyin. Ordu ve hükümet, Hamas yönetimini devirmeyi başaramadı." diye konuştu.


#Binyamin Netanyahu
#Hamas
#İsrail
#Ateşkes

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