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Netanyahu 'siyasi tezgahlarının' sonuna geldi: İsrailliler 'ihanet' istemiyor

Netanyahu 'siyasi tezgahlarının' sonuna geldi: İsrailliler 'ihanet' istemiyor

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
01:0514/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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İsrail Eski Savunma Bakanı Liberman (sağda), ateşkesi engellememesi için Netanyahu'ya seslendi.
İsrail Eski Savunma Bakanı Liberman (sağda), ateşkesi engellememesi için Netanyahu'ya seslendi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri sona geldi. Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, kapsamlı bir esir takası öngören anlaşmaya vurgu yapıp, "Kim ki siyasi çıkarları için bu anlaşmayı engellerse, İsrail'e ihanet eder." diyerek İsrail Başbakanı Netanyahu yönetimindeki soykırımcılara gözdağı verdi.

20 Ocak itibarıyla yemin ederek görevine başlayacak olan ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, bu süreden önce Gazze’de ateşkes sağlanması için terör devleti İsrail'in hükümetine baskı yapmıştı.

Hamas’ı da tehdit eden Trump, 20 Ocak’tan önce ateşkesin kabul edilmemesi durumunda kıyameti yaşatacağını söylemişti.

İsrail medyasına göre, ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff, Kudüs’te bir araya geldiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, "Trump’ın 20 Ocak'taki yemin törenine kadar bir esir anlaşması istediğini" söylediği öğrenilmişti.

Gelinen noktada yeniden masaya oturan Hamas ile İsrail'in ateşkes konusunda uzlaştığı iddia edildi.

İşgalciler ateşkese hazırlanıyor: Kim engellerse İsrail'e ihanet eder

İddialar üzerine konuşan Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, kapsamlı bir esir takası öngören anlaşmaya vurgu yapıp,
"Kim ki siyasi çıkarları için bu anlaşmayı engellerse, İsrail'e ihanet eder."
diyerek İsrail Başbakanı Netanyahu yönetimindeki soykırımcılara gözdağı verdi.

Bilindiği gibi, Gazze Kasabı Netanyahu, iktidarda kalabilmek için ateşkes yanaşmıyor ve çeşitli bahanelerle Gazze'deki soykırım saldırılarını sürdürüyor.



#Hamas
#İsrail
#Avigdor Liberman

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