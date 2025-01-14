Trump'ın ekibinden Netanyahu'ya baskı: 20 Ocak öncesi Gazze'deki esir takasını yap

Konuyla ilgili bilgi sahibi 2 yetkili, The Times of Israel'e yaptığı açıklamada, Witkoff'un, Netanyahu ile 11 Ocak'taki görüşmesinin "gergin" geçtiğini belirtti.





Yetkililer, görüşmede Witkoff'un, 20 Ocak'taki başkanlık yemin törenine kadar bir esir takası anlaşmasının sağlanması için gerekli tavizleri kabul etmesi konusunda Netanyahu'ya "baskı" yaptığını aktardı.





Görüşmede konu hakkındaki "önemli açıkların" kapatıldığını dile getiren yetkililer, Netanyahu'nun, İsrail'in Mayıs 2024'te sunduğu üç aşamalı önerinin sadece ilk aşamasıyla ilgili geçici ateşkes için bastırdığını, ancak nihai hale getirilen anlaşmanın, ilk aşamayı diğer iki aşamaya bağladığını söyledi.





Yetkililer, bu kapsamda ilk aşama yürürlüğe girdiğinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına devam etmesini zorlaştıran maddelerin yer aldığı orijinal teklife giderek daha yakın olduğunu kaydetti.





Ne olmuştu?

Trump'ın ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını duyurduğu Witkoff, 11 Ocak'ta gittiği İsrail'de Başbakan Netanyahu ile bir araya gelmişti.





Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor.





İsrail Başbakanı Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütüldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet Doha'ya gitmişti.





İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü.





Filistinli kaynaklara göre, ateşkes ve esir takası anlaşmasının neredeyse hazır

Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakere sürecinin hassasiyeti nedeniyle ismini vermek istemeyen Filistinli kaynaklar, gelişmelere ilişkin bilgi vermişti.





Sürecin şu andaki gibi devam etmesi halinde büyük ihtimalle 17 Ocak Cuma günü ya da daha önce anlaşmanın imzalanabileceği kaydedilmişti. Anlaşmanın 3 aşamada uygulanacağı ve ilk aşamanın 40 ila 42 gün süreceği belirtilmişti.





Kaynaklar, "Bu aşamada İsrail, Netzarim ve Philadelphi koridorlarında kalmaya devam edecek. Bir hafta sonra Hamas'tan İsrailli esirlerin listeleri teslim alınacak, ardından İsrail, Gazze'nin kuzeyine geri dönüşlere izin verecek" bilgisini paylaşmıştı.



