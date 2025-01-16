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Filistin yönetimi ateşkesi 8 ay geciktiren Biden'a tepkili: Talihsizlik

Filistin yönetimi ateşkesi 8 ay geciktiren Biden'a tepkili: Talihsizlik

19:2616/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
AA
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Filistin Başbakanı Mustafa, ateşkesi 8 ay geciktiren Biden'a tepki gösterdi.
Filistin Başbakanı Mustafa, ateşkesi 8 ay geciktiren Biden'a tepki gösterdi.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'deki ateşkesin ABD Başkanı Joe Biden tarafından ilk olarak mayısta duyurulmasına rağmen 8 ay gecikmesinin talihsiz bir durum olduğunu söyledi. Bu sürede çok can kaybedildiğini söyleyen Mustafa, "Filistinliler için istikrar ve bir Filistin devletiyle sonuçlanacak kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes görmek istiyoruz." dedi.

Arabulucu ülkelerden Katar, dün, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, ateşkesi sahiplenip, anlaşmanın mayıs ayında kendisinin ortaya koyduğu taslağa uygun olduğunu ve bunun kendi ekibinin başarısı olduğunu savundu.

Biden yönetimi, ateşkes aylar önce sağlanabilecekken binlerce kişinin ölümüne neden olmakla sorgulanıyor.

Filistin Biden'a tepkili: Talihsizlik

Filistin Başbakanı Mustafa, Biden yönetiminin ilk olarak mayısta duyurduğu anlaşmanın 8 ay gecikmesi hakkında açıklama yaptı.

"ABD yönetimi, aynı ateşkesi aynı şekilde aylar önce sağlayıp binlerce insanın öldürülmesinin önüne geçemez miydi?"
sorusunu yanıtlayan Mustafa,
"Sizin de dediğiniz gibi, muhtemelen Biden tarafından geçen yıl mayıs ayında duyurulacak bir şeyi uygulamaya koymanın bu kadar uzun sürmesi talihsiz bir durum."
dedi.
Mustafa,
"Bu süreçte çok sayıda canı, mülkü ve iyi niyeti kaybetmemiz çok talihsiz bir durum. Ama ileriye bakalım. Halkımız için en iyisinin olmasını umalım."
ifadelerini kullandı.
İsrail'in anlaşmanın onaylanmasını ertelediği yönündeki açıklamaları hatırlatılan Mustafa,
"Filistinliler için istikrar ve bir Filistin devletiyle sonuçlanacak kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes görmek istiyoruz."
değerlendirmesini yaptı.




#Filistin
#Muhammed Mustafa
#ABD
#Joe Biden
#İsrail
#Ateşkes

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