Filistin yönetimi ateşkesi 8 ay geciktiren Biden'a tepkili: Talihsizlik

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'deki ateşkesin ABD Başkanı Joe Biden tarafından ilk olarak mayısta duyurulmasına rağmen 8 ay gecikmesinin talihsiz bir durum olduğunu söyledi. Bu sürede çok can kaybedildiğini söyleyen Mustafa, "Filistinliler için istikrar ve bir Filistin devletiyle sonuçlanacak kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes görmek istiyoruz." dedi.
Arabulucu ülkelerden Katar, dün, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden, ateşkesi sahiplenip, anlaşmanın mayıs ayında kendisinin ortaya koyduğu taslağa uygun olduğunu ve bunun kendi ekibinin başarısı olduğunu savundu.
Biden yönetimi, ateşkes aylar önce sağlanabilecekken binlerce kişinin ölümüne neden olmakla sorgulanıyor.
Filistin Biden'a tepkili: Talihsizlik
Filistin Başbakanı Mustafa, Biden yönetiminin ilk olarak mayısta duyurduğu anlaşmanın 8 ay gecikmesi hakkında açıklama yaptı.