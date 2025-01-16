47 bin candan sonra ateşkes: Gazze'de ateşkes için üç aşamalı planda uzlaşı sağlandı

467 gündür Gazze'de katliam yapan terör devleti İsrail, tüm oyalama taktiklerine rağmen dün akşam ateşkesi kabul etti. Varılan anlaşmayı ilk olarak ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump açıkladı. Trump, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler" ifadelerini kullandı. İlerleyen saatlerde Katar'ın başkenti Doha'da kameraların karşısına geçen Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Âl-Sâni, anlaşmanın detaylarını paylaştı.

Anlaşmanın detaylarını Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Âl-Sâni canlı yayında açıkladı. Gazetecilere dağıtılan iki sayfalık belgede anlaşmanın maddeleri yer aldı.

19 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Âl-Sâni, "Anlaşmanın uygulanmasına 19 Ocak Pazar günü başlanacak" dedi. Anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceğini kaydeden Âl-Sâni, Hamas'ın, ilk aşamada 33 İsrailli esiri serbest bırakacağını, karşılığında bazı Filistinli esirlerin serbest bırakılacağını aktardı. Ateşkesin devam ettiği her gün Gazze’ye, 600 kamyon insani yardım girecek. Kamyonların 300'ü şeridin kuzeyine gönderilecek. İkinci ve üçüncü aşama, ilk aşama tamamlandıktan sonra planlanacak.

HAMAS: DİRENİŞİN MEYVESİ

Hamas, anlaşmayı İsrail ile yaşanan çatışmada bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. "Ateşkes anlaşması, büyük Filistin halkımızın efsanevi kararlılığının ve Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir sürdürdüğümüz kahramanca direnişin meyvesidir" ifadesine yer verilen Hamas açıklamasında, "Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurma anlaşması, halkımız, direnişimiz, ulusumuz ve dünyanın özgür insanları için bir başarıdır ve halkımızın kurtuluş ve ülkeye geri dönüş hedeflerine ulaşma yolunda düşmanla (İsrail ile) çatışmada bir dönüm noktasıdır" denildi.

BIDEN: İSRAİL ÇEKİLECEK

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada "Amerikan diplomatları burada kutsal bir iş yaptı" dedi. Biden, "Bu anlaşma benim hükümetim zamanında yapıldı ancak bu anlaşmanın devamında hükümler, yeni hükümet zamanında hayata geçecek. Bir sonraki hükümet için büyük bir fırsat yarattık. İsrail Gazze'den çekilecek" diye konuştu.

TEL AVİV'DE KABİNE TOPLANIYOR

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin bu sabah saat 11'de anlaşmasını onaylamak için toplanacağı bildirildi. Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümet onayına sunulacağı belirtildi. İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi ise İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Ateşkes anlaşması güvenlik kabinesi, kabine ve hükümette çoğunluğa sahip" ifadelerine yer verdi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da hükümete Gazze Şeridi’nde Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını onaylama çağrısında bulundu.

GAZZE'DE 7'DEN 70'E COŞKU

Gün boyu televizyon ekranlarından ateşkes anlaşmasına ilişkin haberleri takip eden Gazzeliler, anlaşmaya varıldığının açıklanmasıyla 7'den 70'e kutlamalar yaptı. Filistinliler, Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi bahçesinde toplanıp sevinç gösterisinde bulundu. Ateşkes haberi sonrası Refah'ta da yüzlerce kişi sokaklara çıkıp kutlamalarda bulundular.







