Terör devletinden Batı Şeria'da katliam: İstilacılar yaktı, işgal ordusu saldırdı

Esir takası anlaşmasıyla çok sayıda Filistinli tutukluyu serbest bırakan İsrail güçleri, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise Filistinlileri tutuklamaya devam ediyor. İstilacı Yahudilerin talan hareketlerini sürdürdüğü Kalkaliya'da İsrail güçlerinin 64 Filistinliyi tutukladığını söyleyen Filistinli aktivist Fares Azzuni, tutuklananlar arasında yaşları 7 ile 16 arasında değişen çok sayıda çocuğun da bulunduğunu aktardı. Azzuni, işgal ordusunun bölgedeki evlere ve camilere de baskınlar düzenlediğini kaydetti.