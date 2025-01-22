Terör devletinden Batı Şeria'da katliam: İstilacılar yaktı, işgal ordusu saldırdı

Gazze'de 15 ay sürdürdüğü soykırımın ardından ateşkes ilan eden işgalci İsrail ordusu, bu kez Batı Şeria'da saldırılarını yoğunlaştırıyor.
Dün sabah saatlerinde istilacı Yahudilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkalia kentinde 21 Filistinlinin yaralanması ve Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve aracın kundaklanmasıyla başlayan saldırılar, öğleden sonra işgalci İsrail ordusunun büyük bir askeri güçle Cenin kenti yakınındaki Cenin Kampı'na "Demir Duvar Operasyonu" isimli bir saldırı gerçekleştirmesiyle zirveye tırmandı. Kampa girmeden önce havadan insansız hava araçlarıyla (İHA) bombardıman düzenleyen İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, daha sonra kampa girerek 10 Filistinliyi öldürdü, 40 Filistinliyi de yaraladı. Kamptaki Filistinli acil yardım kurumları, işgal güçlerinin ambulansların bile kampa girmesine izin vermediğini ve giriş çıkışları kapattığını bildirdi.
SMOTRİCH'TEN "OPERASYON SÜRECEK" VURGUSU
Cenin Kampı'na yönelik Saldırıların başlamasının ardından bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "Demir Duvar operasyonunun geniş kapsamlı ve büyük olduğunu" belirtirken, "Operasyonun hedefi, teröristleri etkisiz hale getirerek Batı Şeria'da güvenliği sağlamaktır" dedi. Gazze'de ateşkese karşı çıkıp savaşa dönülmesi için hükümete ultimatom veren aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise "Demir Duvar Operasyonu, Gazze ve Lübnan'daki teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte Batı Şeria'daki güvenlik angajmanının değişmesinin ardından başladı. Operasyon, bölgedeki tüm teröristler etkisiz hale getirilene kadar devam edecek" diye konuştu.
Çocukları tutukluyorlar
- Esir takası anlaşmasıyla çok sayıda Filistinli tutukluyu serbest bırakan İsrail güçleri, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise Filistinlileri tutuklamaya devam ediyor. İstilacı Yahudilerin talan hareketlerini sürdürdüğü Kalkaliya'da İsrail güçlerinin 64 Filistinliyi tutukladığını söyleyen Filistinli aktivist Fares Azzuni, tutuklananlar arasında yaşları 7 ile 16 arasında değişen çok sayıda çocuğun da bulunduğunu aktardı. Azzuni, işgal ordusunun bölgedeki evlere ve camilere de baskınlar düzenlediğini kaydetti.