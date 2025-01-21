Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sevinç gözyaşları: Filistinli esirlere coşkulu karşılama

Yaklaşık 15 ay süren soykırımın ardından stratejik bir yenilgiye uğrayan ve Gazze’de istediği hiçbir sonuca ulaşamayan işgalci İsrail güçleri, ateşkes anlaşması kapsamında esir aldığı 90 Filistinli çocuk ve kadını, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bıraktı. Hamas'la İsrail arasındaki ateşkes mutabakatı kapsamında İsrail’in Ofer Askeri Cezaevi’nden salıverilen 90 Filistinli kadın ve çocuk esiri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria’daki Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı. Bildirilen süreden 5 saat sonra esirleri taşıyan otobüs cezaevi dışına çıktı. Karşılama sırasında sevdiklerine kavuşan esirler göz yaşlarına hakim olamadı.

Filistin'deki Esirler Medya Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Ofer'den serbest bırakılan esirlerin isimleri üzerinde yapılan incelemeler sırasında bir kadın esirin eksik olduğunun tespit edilmesi sonucu, İsrail güçlerine baskı yapmak amacıyla arabulucular ve Kızılhaç ile iletişim kurduğunu bildirdi. İsrail’den Kanal 12 televizyonu ise sorunun daha sonra çözüldüğünü ve 90 esirin hepsinin serbest bırakıldığını duyurdu.