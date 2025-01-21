Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sevinç gözyaşları: Filistinli esirlere coşkulu karşılama

İsrail güçleri, ateşkes anlaşması kapsamında hepsi kadın ve çocuk 90 Filistinli esiri gecikmeli de olsa serbest bıraktı. Ofer Hapishanesi’nin önünde gece geç saatlere kadar bekleyen binlerce Filistinli, büyük bir coşkuyla sevdiklerini karşıladı. Kendilerini görmek için saatlerce dondurucu soğuk altında bekleyen sevdiklerine kavuşan Filistinli mahkumlar gözyaşlarına boğuldu.
Yaklaşık 15 ay süren soykırımın ardından stratejik bir yenilgiye uğrayan ve Gazze’de istediği hiçbir sonuca ulaşamayan işgalci İsrail güçleri, ateşkes anlaşması kapsamında esir aldığı 90 Filistinli çocuk ve kadını, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bıraktı. Hamas'la İsrail arasındaki ateşkes mutabakatı kapsamında İsrail’in Ofer Askeri Cezaevi’nden salıverilen 90 Filistinli kadın ve çocuk esiri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria’daki Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı. Bildirilen süreden 5 saat sonra esirleri taşıyan otobüs cezaevi dışına çıktı. Karşılama sırasında sevdiklerine kavuşan esirler göz yaşlarına hakim olamadı.
RAMALLAH'TA BAYRAM HAVASI
İsrail askerlerinin Beytunya beldesine düzenlediği baskından kısa süre sonra Filistinli esirleri taşıyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) himayesindeki otobüs Ofer Askeri Cezaevi’nden ayrıldı. Otobüs, Beytunya beldesinden ilerleyerek Ramallah’taki Filistinli esirlerin teslim edileceği Manara Meydanı'na geçtiler. İsrail askerlerinin yoldan uzaklaştırdığı Filistinliler, esirleri taşıyan otobüsü gördükten sonra coşku içerisinde ıslıklarla tezahürat yaptı.
HEPSİ KADIN VE ÇOCUK
Anlaşma kapsamında serbest bırakılan 90 Filistinli esirden 69'unun kadın, 20'sinin çocuk olduğu bildirildi. İsrail basını, Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılan Filistinlilerden 78'inin işgal altındaki Batı Şeria'dan, 12'sinin ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olduğunu yazdı.
BİR KİŞİ EKSİKTİ
Filistin'deki Esirler Medya Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Ofer'den serbest bırakılan esirlerin isimleri üzerinde yapılan incelemeler sırasında bir kadın esirin eksik olduğunun tespit edilmesi sonucu, İsrail güçlerine baskı yapmak amacıyla arabulucular ve Kızılhaç ile iletişim kurduğunu bildirdi. İsrail’den Kanal 12 televizyonu ise sorunun daha sonra çözüldüğünü ve 90 esirin hepsinin serbest bırakıldığını duyurdu.
630 yardım TIR’ı sınırdan geçti
- İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından insani yardım taşıyan TIR'lar Gazze Şeridi’ne girmeye başladı. Birleşmiş Milletler, ateşkesin ilk gününde 630'dan fazla insani yardım TIR'rının Gazze Şeridi'ne geçtiğini duyurdu.BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün 630’dan fazla TIR'ın Gazze'ye girdiğini ve bunlardan 300’ün Gazze’nin kuzeyine insani yardım taşıdığını ifade etti.