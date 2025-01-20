Ebu Ubeyde: Direnen halkımız kazandı

Ebu Ubeyde, tarihi "Aksa Tufanı" olarak nitelendirdiği bu süreçte halkın yaptığı fedakarlıkların ve dökülen kanın boşa gitmeyeceğini vurguladı. Gazze Şeridi'ndeki direniş gruplarının birlik içinde mücadele ettiğini belirten Ebu Ubeyde, “Düşmana öldürücü darbeler indirdik” ifadelerini kullandı. Açıklamada, ateşkesin direnişin iradesini yansıtan bir kazanım olduğu ve halkın özgürlük ve kutsal değerleri için gösterdiği eşsiz fedakarlıklarla elde edildiği ifade edildi.