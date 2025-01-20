Ebu Ubeyde: Direnen halkımız kazandı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'ndeki ateşkese dair yaptığı açıklamada, Filistin halkının 470 gün boyunca özgürlük ve kutsal değerleri uğruna emsalsiz fedakarlıklar yaptığını vurguladı.
Ebu Ubeyde, tarihi "Aksa Tufanı" olarak nitelendirdiği bu süreçte halkın yaptığı fedakarlıkların ve dökülen kanın boşa gitmeyeceğini vurguladı. Gazze Şeridi'ndeki direniş gruplarının birlik içinde mücadele ettiğini belirten Ebu Ubeyde, “Düşmana öldürücü darbeler indirdik” ifadelerini kullandı. Açıklamada, ateşkesin direnişin iradesini yansıtan bir kazanım olduğu ve halkın özgürlük ve kutsal değerleri için gösterdiği eşsiz fedakarlıklarla elde edildiği ifade edildi.
TÜRKİYE'NİN ROLÜ BÜYÜK
Diğer taraftan Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazzal, anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisinin çok büyük olduğunu söyledi. Nazal, "Türkiye'nin anlaşmanın bu noktaya gelmesinde etkileri çok büyük oldu" dedi.