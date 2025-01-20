Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Ebu Ubeyde: Direnen halkımız kazandı

Ebu Ubeyde: Direnen halkımız kazandı

04:0020/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ebu Ubeyde.
Ebu Ubeyde.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'ndeki ateşkese dair yaptığı açıklamada, Filistin halkının 470 gün boyunca özgürlük ve kutsal değerleri uğruna emsalsiz fedakarlıklar yaptığını vurguladı.

Ebu Ubeyde, tarihi "Aksa Tufanı" olarak nitelendirdiği bu süreçte halkın yaptığı fedakarlıkların ve dökülen kanın boşa gitmeyeceğini vurguladı. Gazze Şeridi'ndeki direniş gruplarının birlik içinde mücadele ettiğini belirten Ebu Ubeyde, “Düşmana öldürücü darbeler indirdik” ifadelerini kullandı. Açıklamada, ateşkesin direnişin iradesini yansıtan bir kazanım olduğu ve halkın özgürlük ve kutsal değerleri için gösterdiği eşsiz fedakarlıklarla elde edildiği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ BÜYÜK

Diğer taraftan Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazzal, anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisinin çok büyük olduğunu söyledi. Nazal, "Türkiye'nin anlaşmanın bu noktaya gelmesinde etkileri çok büyük oldu" dedi.



#Ebu Ubeyde
#Hamas
#Gazze
#Ateşkes

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
N harfiyle başlayan eşyalar