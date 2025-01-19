Ebu Ubeyde'nin tarihi konuşmasını anlık 1.3 milyon kişi izledi

Ebu Ubeyde ateşkese ilişkin yaptığı konuşmada tarihi bir destan yazdıklarını belirtti.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'le varılan ateşkes ile ilgili tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Birçok yayın kuruluşu tarafından canlı olarak verilen konuşma sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Direnişin yüzü ve kilit isimlerinden biri olan Ebu Ubeyde'nin tarihi destan yazdıklarını belirttiği açıklaması anlık olarak 1.3 milyon izleyiciye kadar ulaştı.
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım saldırıları 471 günün ardından varılan ateşkesle sona erdi.
Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.
Bugün yürürlüğe giren anlaşmanın ardından
Hamas
'ın silahlı kanadı
Kassam Tugayları
'nın Sözcüsü
Ebu Ubeyde
, tarihi bir konuşmada bulundu.
"Tarihi bir destan yazdık"
"Tarihi bir destan yazdık"
Ebu Ubeyde, Gazze halkının özgürlüğü ve kutsal değerleri uğruna 471 gün boyunca benzeri görülmemiş fedakarlıklar yaptığını belirterek, ''
Dünyada eşi benzeri görülmeyen tarihi bir destan yazdık.
'' ifadelerini kullandı.
Konuşmasını anlık 1.3 milyon kullanıcı izledi
Konuşmasını anlık 1.3 milyon kullanıcı izledi
Ebu Ubeyde'nin birçok yayın kuruluşu tarafından canlı olarak verilen bu konuşması sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.
Filistinlilerin ve
Hamas
'ın terör devleti İsrail'e karşı ortaya koyduğu şanlı direnişin yüzü ve kilit isimlerinden biri olan Ebu Ubeyde'nin tarihi destan yazdıklarını belirttiği açıklaması anlık olarak 1.3 milyon izleyiciye kadar ulaştı.
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