Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den zafer konuşması: Tarihi bir destan yazdık

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.





Ebu Ubeyde'nin açıklamalarından satır başları:

Dünyada eşi benzeri görülmeyen tarihi bir destan yazdık.

Aksa Tufanı Harekatı, dünyaya işgalin büyük bir balon olduğunu gösterdi.

Halkımız, özgürlüğü ve kutsal değerleri uğruna, 15 aydan uzun bir sürede büyük bir bedel ödedi ve çok sayıda şehit verdi.

Filistin halkının fedakarlıkları ve dökülen kanları boşa gitmeyecek, bunun sonuçları olacaktır.

Bu cihadın büyüklüğü; liderleri İsmail Haniye, Salih el-Aruri ve Yahya Sinvar'ın başını çektikleri şehit konvoylarının şehadete yürüyüşleriyle açıkça görülüyor.

Biz operasyonlarımızı işgal kuvvetlerine yöneltirken onlar tüm ahlaksızlıklarıyla halkımıza karşı yeni vahşet ve soykırım yöntemleri uyguladı.

Askeri yeteneklerin ve savaş ahlakının eşit olmadığı bir savaşla karşı karşıyaydık.

Mücahitlerimiz, cihadın son saatlerine kadar büyük bir kahramanlık ve cesaretle savaştı. Şüphesiz biz imkansız şartlarda mücadele ediyoruz.

Gazze'nin dört bir yanında tüm direnis gruplarıyla tek vücut halinde işgale karşı cihad ettik ve onlara ölümcül darbeler indirdik.



