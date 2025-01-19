İsrail teknik aksaklıkları saldırıya bahane etti. Ateşkesin başlamasına saatler kala Gazze'yi yeniden vurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini söyledi. Hamas, sahadaki teknik nedenlerden dolayı İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesinde gecikme yaşandığını belirtirken İsrail tarafından saldırıların süreceği bilgisi verildi. Ateşkesin başlayacağı saatte yapılan saldırılarda üç Filistinli şehit oldu.
Ateşkese dakikalar kala yeni saldırı: Şehitler var
Teknik aksaklıkları bahane ettiler
'İsrail geri durmayacak'
'Saldırılar sürecek'
Hamas: Sahadaki teknik nedenlerden dolayı İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesinde gecikme yaşandı
Hamas ise Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ederek, ilk grupta serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesindeki gecikmeyi "teknik saha nedenlerine" bağladı. "Hamas ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, "ilk grupta serbest bırakılacak isimlerin (İsrailli esirlerin) tesliminin sahadaki teknik nedenlerden dolayı geciktiği" kaydedildi.
Açıklamada, başka detaya yer verilmedi.