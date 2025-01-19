İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde bu sabah yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, “Hamas esirlerin listesini İsrail'e gönderme yükümlülüğünü yerine getirmedi. Hamas taleplerimizi yerine getirmediği sürece saldırılar devam edecek” dedi. Hagari, ordunun ateşkesin uygulanması için tamamen hazır olduğunu ve şartlarının Hamas tarafından ihlal edilmesi halinde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.