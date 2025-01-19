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İsrail ateşkesi başlatmadı: 'Saldırılarımız sürecek' deyip vurdular Gazze'de yine şehitler var

İsrail ateşkesi başlatmadı: 'Saldırılarımız sürecek' deyip vurdular Gazze'de yine şehitler var

Seda Ekinci
Seda Ekinci
09:4219/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
AA
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İsrail ateşkese dakikalar kala Gazze'yi vurdu.
İsrail ateşkese dakikalar kala Gazze'yi vurdu.

İsrail teknik aksaklıkları saldırıya bahane etti. Ateşkesin başlamasına saatler kala Gazze'yi yeniden vurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini söyledi. Hamas, sahadaki teknik nedenlerden dolayı İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesinde gecikme yaşandığını belirtirken İsrail tarafından saldırıların süreceği bilgisi verildi. Ateşkesin başlayacağı saatte yapılan saldırılarda üç Filistinli şehit oldu.

Gazze'de bu sabah yürürlüğe girmesi gereken ateşkes başlamadı. Katil sürüsü İsrail, ateşkesin başlamasına dakikalar kala Gazze'yi yeniden vurdu.

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İsrail ateşkesi başlatmadı: 'Saldırılarımız sürecek' deyip vurdular Gazze'de yine şehitler var
Dünya
19 Ocak, Pazar

Gazze Şeridi'nde bu sabah yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes ve esir takası anlaşmasında “esir” pürüzü devam ediyor. Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun “Hamas esirlerin listesini vermeden ateşkes başlamayacak” açıklamasının ardından Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari kameralar karşısına geçti. Hamas'ın esirlerin listesini gönderme yükümlülüğünü yerine getirmediğini kaydeden Hagari,
“Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkes yürürlüğe girmeyecek. Hamas taleplerimizi yerine getirmediği sürece saldırılar devam edecek”
dedi.

Ateşkese dakikalar kala yeni saldırı: Şehitler var

İsrail ateşkesin başlamasına dakikalar kala yeniden saldırdı. Gazze'den dumanlar yükselirken üç Filistinli'nin şehit olduğu öğrenildi.

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu

Teknik aksaklıkları bahane ettiler

İsrail bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismi açıklanana kadar ateşkesin başlamayacağını açıklarken, Hamas esirlerin listesinin teslim edilememesinin sahadaki durumdan kaynaklandığını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu'nun serbest bırakılması gereken esirlerin listesinin ulaştırılmasındaki gecikmeyle ilişkin gece boyunca bir güvenlik değerlendirmesi yaptı, yerel saatle sabah 8.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar ateşkesin başlamayacağı talimatını ilettiği bildirildi.

'İsrail geri durmayacak'

Maariv'e konuşan İsrailli bir kaynak, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesi "ateşkes uygulamaya girene kadar kendilerine teslim edilmezse İsrail'in geri durmayacağı" tehdidinde bulundu.

'Saldırılar sürecek'

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde bu sabah yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, “Hamas esirlerin listesini İsrail'e gönderme yükümlülüğünü yerine getirmedi. Hamas taleplerimizi yerine getirmediği sürece saldırılar devam edecek” dedi. Hagari, ordunun ateşkesin uygulanması için tamamen hazır olduğunu ve şartlarının Hamas tarafından ihlal edilmesi halinde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

Hamas: Sahadaki teknik nedenlerden dolayı İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesinde gecikme yaşandı

Hamas ise Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ederek, ilk grupta serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesindeki gecikmeyi "teknik saha nedenlerine" bağladı. "Hamas ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, "ilk grupta serbest bırakılacak isimlerin (İsrailli esirlerin) tesliminin sahadaki teknik nedenlerden dolayı geciktiği" kaydedildi.


Açıklamada, başka detaya yer verilmedi.


#İsrail
#Hamas
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#Saldırı

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