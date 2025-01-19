Ateşkes karşıtı İsrailli siyonist bakan istifa etti

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, ateşkes anlaşması kabul edilirse hükümetten istifa edeceğini açıklamıştı. Hamas'ın listeyi sunmasının ardından, aşırı sağcı bakan istifa etti.
Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, yaptığı basın açıklamasında, yarın daraltılmış güvenlik kabinesinde oylanacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde liderliğini yaptığını Yahudi Gücü Partisi'ni hükümetten çekeceğini duyurmuştu.
Liste verilince istifa etti
İsrail basınının Hamas'ın esir listesini verdiğini duyurması üzerine İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ateşkes anlaşması nedeniyle istifa etti.