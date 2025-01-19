Ateşkesin ardından Gazze'ye giren ilk yardım tırları Türkiye'den

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından, yardımlar Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaşmaya başladı. Türkiye'nin gönderdiği 33 tır da ilk gelen yardımlar arasında yer aldı. Ayrıca, Türkiye 2025 yılı itibarıyla Gazze halkının tüm un ihtiyacını karşılayacağını taahhüt etti.
Terör devleti İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, yardım tırları Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya başladı.
Filistin kaynakları, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na ulaşan 95 tırın Gazze'ye giriş için ateşkesin yürürlüğe girmesini beklediğini aktarmıştı.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 4 bin tır dolusu insani yardımının da Gazze Şeridi'ne girmek için hazır beklediği bildirilmişti.
İlk tırlar Türkiye'den
- Ateşkesin ardından, uluslararası yardımlar Gazze'ye ulaşmaya başladı. Türkiye'nin gönderdiği 33 tır, ilk yardımlar arasında yer alarak Gazze halkına ulaştırıldı.
Ayrıca Türkiye, 2025 yılında Gazze halkının tüm un ihtiyacını karşılamayı taahhüt etti. Bu kapsamda, 2025 yılı boyunca 120 bin ton un Türkiye tarafından Gazze'ye gönderilecek.