Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ateşkesin ardından Gazze'ye giren ilk yardım tırları Türkiye'den

Ateşkesin ardından Gazze'ye giren ilk yardım tırları Türkiye'den

17:1119/01/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Ateşkesin ardından, Gazze'ye yardım tırlarının girişi başladı.
Ateşkesin ardından, Gazze'ye yardım tırlarının girişi başladı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından, yardımlar Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaşmaya başladı. Türkiye'nin gönderdiği 33 tır da ilk gelen yardımlar arasında yer aldı. Ayrıca, Türkiye 2025 yılı itibarıyla Gazze halkının tüm un ihtiyacını karşılayacağını taahhüt etti.

Terör devleti İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, yardım tırları Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya başladı.


Mısır'ın "El-Kahire el-İhbariye" kanalında yayınlanan haberde, Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen insani yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne giriş yapmaya başladığı ifade edildi.

Filistin kaynakları, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na ulaşan 95 tırın Gazze'ye giriş için ateşkesin yürürlüğe girmesini beklediğini aktarmıştı.


Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 4 bin tır dolusu insani yardımının da Gazze Şeridi'ne girmek için hazır beklediği bildirilmişti.



İlk tırlar Türkiye'den


  • Ateşkesin ardından, uluslararası yardımlar Gazze'ye ulaşmaya başladı. Türkiye'nin gönderdiği 33 tır, ilk yardımlar arasında yer alarak Gazze halkına ulaştırıldı.

Ayrıca Türkiye, 2025 yılında Gazze halkının tüm un ihtiyacını karşılamayı taahhüt etti. Bu kapsamda, 2025 yılı boyunca 120 bin ton un Türkiye tarafından Gazze'ye gönderilecek.



#ateşkes
#gazze
#insani yardım malzemeleri
#israil

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
N harfiyle başlayan eşyalar