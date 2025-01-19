Ateşkesin ardından Gazze'ye giren ilk yardım tırları Türkiye'den

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 4 bin tır dolusu insani yardımının da Gazze Şeridi'ne girmek için hazır beklediği bildirilmişti.

Ayrıca Türkiye, 2025 yılında Gazze halkının tüm un ihtiyacını karşılamayı taahhüt etti. Bu kapsamda, 2025 yılı boyunca 120 bin ton un Türkiye tarafından Gazze'ye gönderilecek.