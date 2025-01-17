Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin kalıcı olması için İsrail’e baskı yapılması gerektiğini belirterek, “Gazze teslim alınamamıştır. Gazze zalime boyun eğmemiştir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa’yla Ankara’da bir araya geldi. Moğolistan’dan devlet başkanı düzeyinde 21 yıl sonra yapılan ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukhnaa’yı resmi törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Ukhnaa, akabinde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iki ülke arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri ile 10 anlaşma imzalandı.İlk olarak söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıl sonra gerçekleşen ziyaretten dolayı Moğolistan heyetine teşekkür etti.





HER ALANDA İŞBİRLİĞİ

İkili ve heyetler arasındaki görüşmelerde muhtelif alanlarda belgeler imzalandığını ifade eden Erdoğan, “Bütün bu belgeler ilişkilerimizi güçlendirecektir. Moğolistan'ın açıkladığı mega projeleri de dikkate almak suretiyle inşaat altyapı ulaştırma savunma sanayi madencilik turizm ve tarım diğer sektörlere odaklanmayı hedefliyoruz” dedi. Erdoğan Gazze’deki ateşkes anlaşması ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Mutabakatın tüm Filistin halkı için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:





GAZZE ZALİME BOYUN EĞMEDİ

“Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Dün gece boyunca, Gazze sokaklarına taşan sevinç, coşku, gurur işte bu sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir. Şimdi, bizleri İsrail'in Gazze'de yol açtığı büyük yıkımı ortadan kaldırmak, insani yardımları kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli işler bekliyor."





ULUSLAR ARASI TOPLUM GÖREVİNİ YAPSIN

“İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarına devam etmesi endişeleri artırıyor. İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir. Uluslararası toplum 50 bin evladını kurban vermiş Gazze halkına karşı bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. Orta Doğu'da kalıcı barış ancak Filistin'e barış gelmesiyle mümkündür. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devleti için barış müzakerelerine bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz.”





Yöresel kıyafetli bakanlar

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın Türkiye ziyaretindeki kadın bakanlar kıyafetleriyle dikkat çekti. Kadın bakanlar, resmi heyette yöresel kıyafetleriyle yer aldı.



