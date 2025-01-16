Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gazze zalime teslim olmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gazze zalime teslim olmadı

Büşra Soyal
Büşra Soyal
18:5716/01/2025, الخميس
G: 16/01/2025, الخميس
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri ile 10 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiriyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri ile 10 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiriyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile görüşmesinin ardından iki ülke arasında 11 anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

21 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyaret sebebiyle Moğolistan Cumhurbaşkanı'na bir kez de sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ben de önümüzdeki günlerde Moğolistan'a bir iade-i ziyaret gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Bugün özellikle ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Ortak bildiriyi az önce imzaladık. Bu ortaklığın ülkelerimize, Orta Asya'da hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Moğolistan'ın açıkladığı mega projeleri de dikkate alarak diğer sektörlere odaklanmayı hedefliyoruz. Şirketlerimize ortak projeler gerçekleştirmeleri için çağrıda bulunuyorum. Ticarette 100 milyon dolar rakamını geçtik. Ticaretimizi artırıcı tedbirler üzerinde durduk. 1992 yılından bu güne kayda değer sayıda Moğol öğrencinin Türkiye burslarından faydalanmasını sağladık. BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardaki dayanışmamızı güçlendirme konusunda mutabık kaldık.

Heyet başta TUSAŞ olmak üzere savunma sanayi tesislerimizi incelediler. Yarın BAYKAR'ı ziyaret ederek, temaslarını sürdürecekler.

"GAZZE TESLİM OLMADI"

Dün akşam Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkeses de değinmek istiyorum. Gazze halkı ve Filistinli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Katar ve Mısır olmak üzere arabuluculuk yapan ülkelere teşekkür ediyoruz. Gazze teslim olmamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Dün gece boyunca Gazze sokaklarına yayılan sevinç ve gurur bu kahramanlığın eseridir. Bizleri insani yardımları bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli görevler bekliyor. Gazze'de yaraların sarılması için çok çalışmamış gerekiyor. Suriye öyle Gazze öyle. İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını sürdürmesi endişelerimizi artırmaktadır. İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemelidir. Bizim yıllardır söylediğimiz gibi Orta Doğu'da kalıcı barış, Filistin'e kalıcı barış gelmesi ile mümkündür. 1967 sınırları ile başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması üzerine barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini düşünüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...


#Recep Tayyip Erdoğan
#Moğolistan
#Anlaşma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hurda araç ÖTV indirimi başladı mı? 25 yaş üstü araçlar için ÖTV indirimi hangi modellerde geçerli olacak?