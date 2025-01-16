Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştu? Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri görüşmenin detaylarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi konuk etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin detayları ise belli oldu. Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Şeyh Sabri, "Erdoğan, Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'daki mevcut koşullar hakkında bilgi almak istiyordu. Aşırılık yanlısı Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve işgalcilerin Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini engellemesi, Cumhurbaşkanı ile aramızda konuşulan konulardandı." dedi.
İşgalci İsrail, İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi
Heniyye için dua ettiği cuma hutbesinin ardından Sabri aleyhinde İsrail medyası ve aşırılıkçı örgütler tarafından da kışkırtıcı kampanyalar yürütüldü.
Heniyye için dua ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı
Bu adımı "Filistin direnişine destek ve işgale karşı bir provokasyon" olarak değerlendirdiklerini kaydeden Sabri, hiçbir gerekçe göstermeden İsrail'de kendisine karşı haksız bir karalama kampanyası yürütüldüğünü aktardı.
Yasak bir ay sonra sona eriyor
İslam dünyasına Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkması ve bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeleri çağrısı yapan Sabri, Aksa'dan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
Mescid-i Aksa'yı asla terk etmeyeceğini vurgulayan Sabri, Aksa'daki olayları günbegün takip ettiğini belirtti.
İsrail'in yayılmacı siyaseti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasına verdiği desteği takdir ediyoruz ve Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa için her zaman duyarlı olan Türk halkını selamlıyoruz."