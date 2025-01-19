7 Ekim 2023'te başlayan çatışmaların ardından, Gazze Şeridi’nde 471 gün süren kanlı saldırılar nihayet ateşkesle sona erdi. 46 bini aşkın masum insanın hayatını kaybettiği bu acı dolu süreç, Katar, Mısır ve ABD’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Doha’daki müzakerelerle noktalandı. İsrail ve Hamas, bu tarihi anlaşmayı kabul etti.





Gazze'de ateşkes sonrası gözler esir takasında: 90 Filistinli serbest bırakıldı Dünya / Ortadoğu





Başlangıçta Türkiye saatiyle 09.30'da devreye girmesi beklenen ateşkes, Hamas’ın serbest bırakılacak rehinelerin isim listesini geç iletmesi nedeniyle ertelendi ve saat 12.15'te başladı.









Kızılhaç araçları esirleri almak için yola çıktı Dünya / Ortadoğu









Gözler esir takasında





3 İsrailli esire karşılık olarak 90 Filistinlinin serbest bırakılacağı belirtildi. Filistinli tutukluların serbest bırakılmasına bin 500 gardiyan katılacak. 78'i Batı Şeria'dan, 12'si Kudüs'ten olmak üzere toplamda 90 Filistinli mahkum serbest bırakılacak.





Gazze'de ateşkes sonrası gözler esir takasında: 90 Filistinli serbest bırakıldı Dünya / Ortadoğu





Hamas rehineleri teslim etti

Hamas'ın 3 rehineyi Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Ekipler rehinelerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Hamas, bugün erken saatlerde 3 İsrailli kadının (Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher) serbest bırakılacağını açıklamıştı.





İsrail 90 Filistinli esiri bıraktı

Hamas'ın üç rehineyi teslim etmesinin ardından gözler İsrail'e çevrilmişti.

Filistin'deki Esirler Medya Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Ofer'den serbest bırakılan esirlerin isimleri üzerinde yapılan incelemeler sırasında bir kadın esirin eksik olduğunun tespit edilmesi sonucu teknik ekiplerin uzlaşılan esir listesine uyulması için İsrail güçlerine baskı yapmak amacıyla arabulucular ve Kızılhaç ile iletişim kurduğunu, kısa süre sonra esirlerin yola çıkacağını bildirdi.

İsrail'den Kanal 12 televizyonu ise sorunun daha sonra çözüldüğünü ve esirlerin yola çıktığını aktardı.

Anlaşma kapsamında serbest bırakılan 90 Filistinli esirden 69'unun kadın, 20'sinin çocuk olduğu bildirildi.

İsrail basını, Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılan Filistinlilerden 78'inin işgal altındaki Batı Şeria'dan, 12'sinin ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olduğunu yazdı.

Filistinliler, Ramallah'taki Beytunya beldesinde toplandı.

Ofer Askeri Cezaevi'ni gören tepeden serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan konvoyun hareket etmesini bekledi.

Cezaevi önündeki hareketlilik, bekleyen kalabalığın coşkusunu artırdı.

Ayrıca İsrail ordusunun Ofer Cezaevi yakınlarında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını bekleyenlere insansız hava araçlarıyla gözyaşartıcı gaz bombaları attığı görüldü.

İsrail, esirlerin fotoğraflarını paylaştı

Öte yandan işgalci İsrail ordusu, esirlerin sınır bölgesinde anneleri ile bir araya geldiğini aktararak, hastanedeki muayenenin ardından diğer aile üyeleriyle bir araya geleceklerini ifade etti.







