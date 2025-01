Gazeteciler özgür Filistin için yazdı

Dünya 75 yıldır Filistin topraklarında adım adım ilerleyen bir işgale şahitlik ediyor. Devletlerin çoğu sessizliğini korurken vicdan sahibi her fert siyasi ve toplumsal boyutunun ötesinde şahit olduğu insani trajedi karşısında sorumluluk hissediyor. İsrail, on yıllardır devam eden katliamlarını 7 Ekim 2023’ten itibaren soykırıma dönüştürdü. 20 yılı aşkın süredir abluka altında tuttuğu Gazze’ye hiç durmaksızın ölüm yağdıran İsrail artık yapay zeka ile bölgede hiçbir canlı bırakmamak için her tür savaş teknolojisini devreye soktu.