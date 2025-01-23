Gazze'nin kuzeyinin yüzde 80'ini yıktılar

Gazze'deki Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, İsrail'in uyguladığı soykırım nedeniyle Gazze'nin kuzeyinin yüzde 80'inin yıkıldığını ve 300 binden fazla Filistinlinin evsiz kaldığını söyledi. Serhan, İsrail'in kitlesel yıkımının etkisinin, evler, sokaklar ve altyapı da dahil olmak üzere her şeyde görüldüğünü; Gazze'nin kuzeyinin "yaşam belirtisi olmayan" bir bölgeye dönüştüğünü ifade etti. Halihazırda karşılaşılan en büyük zorluğun, çadırların ve gerekli malzemelerin tedariki olduğuna işaret eden Serhan, bunlar arasında jeneratör ve yakıtın yanı sıra battaniye, yatak takımı ve temel yardım malzemelerinin sağlanmasının bulunduğunu söyledi.

Öte yanan, Beyt Hanun Belediye Başkanı İmad Bedvan, "Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun kenti İsrail tarafından tamamen; Beyt Lahiya'nın da büyük kısımları İsrail ordusu tarafından yıkıldı" dedi. Olan biteni, "benzeri görülmemiş bir İsrail soykırımı" olarak tanımlayan Bedvan, yolların, su ve kanalizasyon şebeklerinin, elektrik ve iletişim hatlarının, su kuyuları, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait barınma merkezi olarak kullanılan yapıların hedef alındığını kaydetti. Bedvan, "İsrail'in yaklaşık 100 günden beri Gazze'nin kuzeyini hedef alan saldırıları, 5 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve kaybına, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına neden oldu, zorla yerinden edilenlerin sayısı 200 bini aştı" diye konuştu. İsrail ordusu, son olarak 6 Ekim 2024'te emekli generaller tarafından hazırlanan ve "Generaller Planı" olarak bilinen bir saldırı planıyla bölgeye saldırı başlatmıştı. Plan kapsamında bölge 100 gün boyunca tam kuşatmaya alınarak hiçbir yardıma izin verilmezken, havadan ve karadan gelişi güzel bombardımanlarla yerle bir edilmişti.