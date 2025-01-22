Gazze ayağa kalkıyor: Filistinliler enkaz içinden hayat kuruyor

Gazze'de 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkesle binlerce Filistinli, İsrail saldırıları yüzünden terk etmek zorunda kaldıkları evine dönüyor. Uzun bir aradan sonra ilk kez bombalanma korkusu olmadan huzur içinde uyuyan Gazzeliler, harabeye dönen şehirlerini yeniden inşa için kolları sıvadı. Gazze Belediyesi sözcüsü Asem Al Nabeh, çalışmaların durumuna ilişkin Yeni Şafak'a bilgi verdi.

YIKIM GAZZELİLERİ ŞOK ETTİ

Gazze'nin güneyindeki Refah ile kuzeyindeki Cibaliye'de, ateşkes sonrası yıkıntılar arasında evlerinin tam nerede olduğunu anlamak için işaretler arayan Filistinlileri, gördükleri yıkım şok etti. Yıkımı "Büyük bir depremden daha büyük" olarak niteleyen Filistinliler, enkaz altındaki eşyasının yanı sıra kaybolan yakınlarının da

cesetlerini arıyor.

137 CESET ÇIKARILDI

Ateşkes sonrası yıkıntılar arasında kalan sivil cesetlerinin çıkarılması için çalışan Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Örgütü yetkilileri, ilk günkü çalışmalarda 71, ikinci gün de 66 olmak üzere toplamda 137 cesedin enkazdan çıkarıldığını bildirdi. Çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer, çalışmalar için gerekli araç gereçlerden yoksun olduklarını sözlerine ekledi.

KAPANAN YOLLAR KULLANIMA AÇILACAK

Gazze’yi yeniden inşa ve saldırıların izlerini silme çalışmaları hakkında Yeni Şafak'a bilgi veren Gazze Belediyesi Sözcüsü Asem Al Nabeh, “Halkımızın dönebilmesi için kapanan yolları açmak önceliğimiz. Ardından sokakları katı atıklardan temizlemek, altyapı sistemlerimizi onarıp temiz su ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Vatandaşların dönebilmesi için enkaz kaldırmasına başladıklarını ifade eden Al Nabeh, “Gazze’nin güneyindeki yerinden edilmiş halkımız evine dönmek için açacağımız bu yolları kullanacak. Bu yüzden felaketi hafifletmek ve kolaylık sağlamak amacıyla ekiplerimiz öncelikle ana ve tali cadde ve yollardaki kumları temizleyip süpürdüğünü, yollarda biriken atıkları uzaklaştırıp atıkların toplandığı geçici çöplüklere naklediyoruz” diye konuştu.

HALK ÇALIŞMALARA GÖNÜLLÜ KATILIYOR

Açıklamasında, şehrin sokaklarındaki katı atıkların toplanması ve imha edilmesi için Gazze Belediyesi olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile ortaklaşa "Temizlikçi İstihdamı Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirten Al Nahel, "Proje çerçevesinde Gazze genelindeki mahalle ve sokaklara 22 ekipten oluşan 506 temizlik görevlisini istihdam ettik. 5 bin kişi bu projeye başvurdu" dedi.

Sabır ve direnişe övgü

Gazze Belediyesi, Gazze halkının gösterdiği sabır ve direnişi tebrik etti. Belediye Sözcüsü Asem Al Nabeh, “Halkımızın saldırı günleri boyunca gösterdiği kararlılık ve fedakarlığın gururunu ve takdirini ifade etmek, saldırı sırasında ve sonrasında da birliğini vurgulamak amacıyla bir araç konvoyu düzenledik. Filistin Meydanı'ndaki belediye binasına ulaştı. İşgalcilerin yıktığı Filistin Meydanı’nda iki bayrak direğine Filistin bayrağı ve Gazze’yi yeniden inşa edeceğiz sloganlı bir pankart astık" diye konuştu.











