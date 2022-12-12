Filistinliler İsrail baskınlarına karşı Cenin Mülteci Kampı girişine barikatlar kurdu

Cenin Mülteci Kampı'nın girişlerinde, Filistinli gruplardan bir kısmının askeri kanadını barındıran Cenin Tugayı'na mensup maskeli ve silahlı kişiler, İsrail askeri araçlarının geçişini engellemek için araç lastikleri, ahşap ve demirlerden barikat kurarak tedbir aldı.

Görgü tanıkları, kampın tüm girişlerine kurulan barikatların güçlendirildiğini, İsrail baskınları sırasında cami hoparlöründen de uyarı sirenlerinin çalınacağını ifade etti.

İsrail ordusunun baskınları

İsrail ordusu, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını artırdı.

İsrail askerleri, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale ediyor. Bu baskınlarda özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde Filistinli gruplar ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.

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Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı verilere göre, BM'nin bölgede kayıt tutmaya başladığı 2005'ten bu yana 2022, "Batı Şeria'da en kanlı yıl" olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, 165’i işgal altındaki Batı Şeria’da, 52’si abluka altındaki Gazze’de olmak üzere 217 Filistinli öldürüldü. Bu ölümlerin 48’sini çocuklar oluşturdu.

Batı Şeria'da Kasım 2022’de İsrail askerlerin öldürdüğü Filistinli sayısı 17 olarak kaydedildi. İsrail askerlerinin ateşinde öldürülen Filistinli sayısı son iki haftada ise 10'u geçti.

BM, bu ölümlerin, "çoğu vakada, İsrail güvenlik güçlerinin orantısız ve ölümcül güç kullanımı gibi görünen nedenlerle meydana geldiğine" dikkati çekmişti.

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Filistinli kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskında, 16 yaşındaki Cena İsam Zekarne ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu da işgal altındaki Batı Şeria genelinde, 18 "şüphelinin" gözaltına alındığını açıklamıştı.